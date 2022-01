Nog dit jaar start aanleg van veilige fietspaden langs N396 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort

De gemeente Koksijde en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeren samen in een veilige fietsomgeving. De Vlaamse overheid heeft al langer plannen voor de aanleg van veilige fietspaden langs de Nieuwpoortsteenweg (N396) op het grondgebied Koksijde tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke-dorp.

Het AWV maakt volgend jaar 3.368.000 euro (60 procent) vrij voor de aanleg van veilige fietspaden langs de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke. De gemeente Koksijde stelt zich garant voor de cofinanciering ten bedrage van bijna 2.275.000 euro (40 procent). De aanvang van de werken is voorzien in de tweede helft van dit jaar.

Dat kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) als antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en loopt over een traject van 2,8 kilometer, tussen de kilometerpunten 2 en 4,8”, weet Maertens. “De omgevingsvergunning voor dit project is intussen afgeleverd en ook de opmaak van de aanbestedingsbundel is afgerond. Zo kan de aanbesteding gebeuren in het voorjaar van 2022. De werken vatten normaal gezien aan in de tweede helft van dit jaar en duren in totaal 300 werkdagen.”

Sander Loones, federaal parlementslid en fractieleider van N-VA Koksijde-Oostduinkerke reageert tevreden: “De Vlaamse kust is een van dé fietsbestemmingen. Na de recente heraanleg van de kustbaan tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke, volgt nu opnieuw een miljoeneninvestering in onze fietspaden. De Vlaamse regering toont zich zo als meest gedreven partner van ons lokale bestuur.”