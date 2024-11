Nieuwpoorts Stadsarchief ontvangt twee waardevolle schenkingen

Stad Nieuwpoort kreeg onlangs twee mooie archiefschatten overhandigd. De nabestaanden van industrieel en oud-schepen Edward Symoens overhandigden een fotocollectie, die zijn politieke en ondernemende carrière visualiseren. Een tweede schenking werd gedaan door Alain Richard, die aan de Stad een familieverzameling historische fotonegatieven uit de Groote Oorlog toevertrouwt.

Van de familie van wijlen Edward Symoens kreeg Stad Nieuwpoort een prachtige collectie unieke foto’s geschonken. Symoens was in de eerste helft van de twintigste eeuw één van de voornaamste politici én ondernemers in Nieuwpoort. Hij deed dienst als schepen, was in 1946 even waarnemend burgemeester en was de grondlegger van de bekende sleutel- en slotenfabriek Meco.

De schenking omvat uniek beeldmateriaal over Symoens politieke carrière. Opvallend zijn de foto’s van de inauguratie van burgemeester André Vandamme op 19 juni 1938, in wiens kabinet Symoens zetelde als schepen. Verder omvat de collectie ook interessante beelden en documenten van de Meco.

Een tweede schenking werd gedaan door de heer Alain Richard. Hij draagt aan de Stad een verzameling van 220 fotonegatieven over. Het zeldzame beeldmateriaal werd gemaakt in Nieuwpoort, Ramskapelle en de regio tijdens de Eerste Wereldoorlog. De negatieven vatten de verwoesting die in 1914-1918 werd aangericht. Fotograaf van dienst was Henri Denolf, de schoonbroer van de grootvader van Alain Richard. Henri was tijdens de Groote Oorlog actief aan het westelijk front en nam zijn fototoestel mee de loopgraven in.

Schepen van Erfgoed Ann Gheeraert is bijzonder verheugd dat Stad Nieuwpoort de hoede krijgt over deze twee archiefschatten: “Wij zijn de schenkers uiterst dankbaar voor hun bijdrage aan het patrimonium van onze Stad. Beide schenkingen zullen zorgvuldig bewaard worden in het Stadsarchief van Nieuwpoort, waar ze steeds beschikbaar zullen zijn voor historisch onderzoek. Deze stukken brengen immers verschillende en vaak minder gekende aspecten van onze boeiende stadsgeschiedenis tot leven. De collectie-Symoens leert ons meer over het politieke bestel tijdens het interbellum en de hoogdagen van de Meco als één van de meest toonaangevende bedrijven in onze stad. De fotonegatieven van Henri Denolf vatten dan weer de allesvernietigende impact van de Groote Oorlog. In de toekomst kunnen zij misschien een aanvulling zijn op de permanente tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Westfront Nieuwpoort.”