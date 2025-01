Nieuwpoort neemt maatregelen na onregelmatigheden bij overheidsopdrachten door OCMW

Nieuwpoort neemt maatregelen na enkele onregelmatigheden bij overheidsopdrachten door het OCMW van de stad. Dat meldt de stad woensdag. Het was Audit Vlaanderen die een vooronderzoek voerde en vaststelde dat de regelgeving bij overheidsopdrachten niet correct werd toegepast.

Naar aanleiding van een melding over mogelijke onregelmatigheden bij overheidsopdrachten door het OCMW Nieuwpoort heeft Audit Vlaanderen een vooronderzoek uitgevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat de regelgeving niet correct werd toegepast bij enkele overheidsopdrachten die het OCMW plaatste. “Het ging hierbij telkens om opdrachten van juridische adviesverlening of consultancy”, klinkt het.

De procedures werden volgens Audit Vlaanderen niet correct gevolgd en de opdrachten werden niet voldoende onderworpen aan mededinging. Volgens Audit Vlaanderen werden de keuzes ook niet voldoende gemotiveerd en gedocumenteerd. Daarom werden verschillende aanbevelingen gedaan aan het OCMW om maatregelen te nemen. Er werd geen forensische audit opgesteld.

Daarop heeft het OCMW een actieplan opgesteld, waarbij onder meer een juridische dienst wordt opgericht die toezicht zal houden op de procedures. Daarnaast wordt in opleidingen voorzien voor medewerkers die betrokken zijn bij overheidsopdrachten, zodat zij de procedures correct kunnen volgen. “De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zijn een waardevolle leidraad en we zetten ons in om de nodige maatregelen te treffen”, klinkt het bij de stad.