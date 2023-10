Nieuwpoort huldigt herdenkingsplek voor sterrenkindjes in: “We willen ze zo liefdevol herdenken”

Op de stedelijke hoofdbegraafplaats langs de Brugse Steenweg heeft Stad Nieuwpoort een herdenkingsplek ingericht voor sterrenkindjes. Hiermee zorgt de Stad voor een geborgen omgeving waar familie en nabestaanden in alle sereniteit kunnen rouwen. Tegelijk komt er een afzonderlijk register voor sterrenkinderen.

De nieuwe herdenkingssite bevindt zich op de hoek van de Brugse Steenweg en Toevluchtweg, waar de afgebroken conciërgewoning stond. De sterrenweide omvat een witstalen boomeiland van 5 meter lang en 3 meter breed met een Treurkers als herdenkingsboom. Er is ook een zitbank aanwezig.

Voor de bodembedekking is gekozen voor witte maagdenpalm. Deze blijft groen tijdens de winter en krijgt witte bloemetjes die bloeien van maart tot juli. In deze beplanting kunnen ouders sterretjes met naamplaat ter nagedachtenis van hun overleden kind plaatsen.

De kostprijs van de inrichting van de herdenkingsplek wordt geraamd op 20.000 euro.

Net voor herdenkingsmaand

De sterrenweide is tijdig afgewerkt voor de start van november, dé herdenkingsmaand bij uitstek, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “In november brengen we hulde aan al wie ons verlaten heeft en staan we stil bij wat ze voor ons hebben betekend. Voor mensen die een kind verloren hebben, is deze periode vaak extra moeilijk. Met de komst van de sterrenweide draagt de Stad een steentje bij aan het liefdevol herdenken van sterrenkinderen. De maatschappelijke impact van het verlies van een kind, hoe lang of kort ook gedragen, werd lang onderschat. Als Stad geven we sterrenkinderen een plaats, letterlijk en figuurlijk.”

Register

Gekoppeld aan de nieuwe sterrenweide zorgt Stad Nieuwpoort ook voor een afzonderlijk register voor sterrenkinderen. Ouders die een pasgeborene zijn verloren, kunnen hierin de naam van hun kind laten optekenen. Tegelijk krijgen zij een certificaat mee dat bewijst dat de geboorte van hun sterrenkindje officieel is aangegeven bij de Dienst Burgerzaken van de Stad. Voor menig ouder is dit belangrijk voor het latere verwerkingsproces. (PG)