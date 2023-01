Nieuwpoort huldigt gepensioneerden en personeel met 25 en 35 jaar dienst

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel werd naar aloude traditie een aantal verdienstelijke medewerkers gehuldigd. Zowel de personeelsleden die de afgelopen jaren op pensioen zijn gegaan, als de personeelsleden die 25 of 35 jaar in dienst zijn, werden gevierd. “We hebben in totaal 44 personen te huldigen. Wat aanzienlijk is”, zei burgemeester Geert Vanden Broucke tijdens zijn speech.

Gingen met pensioen: Didier Allemeersch (personeelsdienst), Eddy Schramme (diensthoofd gebouwen), Rudy Beschuyt (vismijn directeur), Eric Verdonck (directeur toerisme), Marina Dossaer (kleuterjuf gemeenteschool), Katrien Persoone (turnleerkracht), Geert Debaenst (sociale dienst), Frank Verhaeghe (zwembad), Ingrid Vandenbussche (kinderboerderij), Donald Boone (sportdienst), Mario T’Jaeckx (sportdienst), Franky Musschoot (hoofdredder), Dirk Uytterhaegen (dienst feestelijkheden), Eddy Vanbiervliet (groendienst), Jean-Marie Lexhardé (groendienst), Robert Beyens (elektricien), Mario Couvreur (groendienst), Ronny De Vries (technische dienst), Luc Becue (recyclagepark), Carlo Ygodt (recyclagepark), Martine Gunst (poetsploeg), Rita Vandenabeele (poetsploeg), Filip Verslype (stadsbode), Philippe Verleye (kinderboerderij), Mireille Devroe (zorgkundige wzc De Zathe), Corinne Vanhoutte (wzc De Zathe), Dina Jacob (wzc De Zathe), Liliane Wittrock (wzc De Zathe) en Martine Popieul (wzc De Zathe).

35 jaar dienst: Véronique Vermoote (dienst burgerzaken), Dominique Vandenbohede (preventieadviseur), Christel Callens (dienst omgeving), Peter Lanssens (sociale dienst), Ronny Sarrazijn (dienst netheid), Patrick Hosten (dienst netheid), Geert Ramboer (kinderboerderij) en Ann Vandooren (verpleegkundige wzc De Zathe).

25 jaar dienst: Hilde Verhoeven (toerisme), Rita Kyndt (bibliotheek), Maya Van Malderen (bibliotheek), Ilse Van den Abbeele (leerkracht), Nancy D’Hoore (leerkracht), Nico Reunbrouck (kinderboerderij) en Francky Haemers (kinderboerderij) (PG/foto IV)