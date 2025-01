Nieuwpoort herdenkt 100 jaar overlijden oorlogsheld Hendrik Geeraert

Op vrijdag 17 januari 2025 is het precies 100 jaar geleden dat Hendrik Geeraert, de Nieuwpoortse volksheld die een cruciale rol speelde bij de onderwaterzetting tijdens de Groote Oorlog, overleed. Om dit memorabele moment te markeren, pakt Stad Nieuwpoort in 2025 uit met een uitgebreid herdenkingsprogramma. In januari en februari staat al een eerste reeks activiteiten op de kalender. In het kader van het jubileumjaar werd ook een speciale poster ontwikkeld.

Hendrik Geeraert werd op 15 juli 1863 in Nieuwpoort geboren. Als eenvoudige schipper zou hij tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgroeien tot een ware Belgische volksheld. In oktober 1914 hielp hij immers mee de sluizen openen in Nieuwpoort, waardoor de IJzervlakte onder water kwam te staan en de opmars van het Duitse leger werd gestuit. Deze moedige daad hielp de Belgische troepen een beslissende positie te behouden.

Op 17 januari 1925, exact 100 jaar geleden, overleed Geeraert te Brugge. Hij werd uiteindelijk met de nodige egards ten grave gedragen in Nieuwpoort. Een eeuw na zijn dood leeft zijn erfenis voort in zijn thuisstad, verklaart schepen van Cultuur Ann Gheeraert: “Omwille van zijn sleutelrol in de inundatie van de IJzervlakte in 1914 veroverde Hendrik Geeraert voor zichzelf een prominente plaats in de vaderlandse én Nieuwpoortse geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog. Er is geen Nieuwpoortenaar die zijn naam niet kent. In 2025 is het honderd jaar geleden dat Geeraert overleed. We willen deze bijzondere mijlpaal niet ongemerkt laten voorbijgaan en pakken daarom uit met een jubileumjaar boordevol activiteiten.”

Alle info over Hendrik Geeraert, het herdenkingsjaar en de verschillende activiteiten vind je op www.nieuwpoort.be/100-jaar-hendrik-geeraert.