Nieuwkomers in Brugge ontvangen attest na taalbad

Tien nieuwkomers in Brugge volgden met succes de taalopleiding van Ta(a)lent. Zes van hen konden donderdag langskomen in buurtcentrum Ten Hove, waar ze uit handen van schepen Pablo Annys hun attest kregen overhandigd.

Ta(a)lent helpt de dienst trajectbegeleiding van OCMW Brugge cliënten de weg vinden in de stad, en dat in de ruime betekenis van het woord. Een taalopleiding is daarbij onmisbaar. Vzw Vokans en de stuurgroep stonden in voor de praktische uitwerking.

“Als trajectbegeleiders proberen we cliënten die naar een job zoeken, aan het werk te krijgen. We tonen de weg naar opleidingen en hulpverlening. Toch weten we dat niet iedereen zomaar de weg vindt op de jobmarkt. Om die kansen te vergroten, zijn we in 2011 met Ta(a)lent gestart”, zegt Jolien Walgraeve, maatschappelijk werker OCMW Brugge.

“Nieuwkomers in Brugge leren zo het Nederlands stap voor stap, wat de zoektocht naar een job makkelijker maakt. De opleiding van Ta(a)lent duurt standaard zes maanden en wordt gekoppeld aan (job)oriëntering en een stage”, aldus Babet Tramaseur, maatschappelijk werker OCMW Brugge.

De kersvers gediplomeerde nieuwkomers, afkomstig uit Oekraïne, Jemen, Syrië, Palestina en Irak, startten met de opleiding in februari en liepen de voorbije maanden stage bij onder andere Zeeman, Otto Waffle, CAW Noord-West-Vlaanderen, de Kringwinkel en de poetsdienst van welzijnsvereniging Mintus. “We hopen dat deze cursus hen thuis doet voelen en zin geeft om te werken en wonen in en rond Brugge”, aldus schepen Pablo Annys. (CGRA)