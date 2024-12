Nieuwjaarsreceptie op Grote Markt

Tot zondag 5 januari 2025 zorgt ‘Winter in Poperinge’ opnieuw voor een warme en gezellige kerstsfeer. Er is een overdekte kerstmarkt en schaatspiste, de traditionele eindejaarsactie, een nostalgische zweefmolen, heel wat animatie… ‘Winter in Poperinge’ wordt afgesloten met de nieuwjaarsreceptie.

Op zondag 5 januari zijn alle inwoners uit Poperinge uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie om te klinken op 2025. Iedereen is welkom voor een gratis drankje op de Grote Markt tussen 11 en 13 uur. Er worden ook frietjes uitgedeeld, geschonken door Aviko. Nog tot 31 december kan je deelnemen aan de eindejaarsactie. Bij meer dan 80 handelaars kunnen klanten stempels verzamelen en kans maken op meer dan 10.000 aan waardebonnen euro. (LBR)