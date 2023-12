Nieuwjaarsdrink op Tieltse Markt op 7 januari

Zoals de traditie dat wil organiseert de stad een gratis nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op de Markt van Tielt. Dit keer wordt het glas geheven op het nieuwe jaar op zondag 7 januari, tussen 11 en 13 uur.

Elke bezoeker krijgt gratis drankbonnetjes en er wordt muzikale omlijsting voorzien. Zoals altijd wordt er busvervoer geregeld vanuit de deelgemeenten. In Aarsele vertrekt de bus om 10.30 uur, in Kanegem en Schuiferskapelle is dat om 10.45 uur, telkens aan de kerk. De bussen vertrekken terug om 13.05 uur aan het Maczekplein. Tijdens de nieuwjaarsdrink worden traditiegetrouw ook de winnaars van de eindejaarsactie bekendgemaakt. (SV)