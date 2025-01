Nieuwjaarsdrink met barbecue in Burgemeester Sansenstraat: “Versterkt ons burengevoel”

De Burgemeester Sansenstraat in Poperinge werd op zaterdag 4 januari het decor van een mooi burenfeest. De bewoners van deze pas opgerichte wijk besloten het nieuwe jaar met een nieuwjaarsdrink, aangevuld met een gezellige barbecue.

De Burgemeester Sansenstraat is een nieuwe wijk in Poperinge en de bewoners besloten om een nieuwjaarsdrink te organiseren om elkaar te leren kennen. “Deze nieuwjaarsdrink werd georganiseerd met als doel het burengevoel te versterken en de onderlinge verbondenheid in hun nieuwe buurt te bevorderen”, zegt Sandro Nevejans in naam van de Burgemeester Sansenstraat.

“De festiviteiten vonden plaats in onze zelfgecreëerde feesttempel die we speciaal voor de gelegenheid hadden opgezet. In de feestelijke sfeer werd er gelachen, gegeten en gedronken, terwijl de eerste kennismakingen tussen buren op een gemoedelijke manier werden uitgewisseld. Dit soort initiatieven zijn een perfecte manier om de fundamenten van een warme en betrokken gemeenschap te leggen en verstrekt het burengevoel.”

Burengevoel

De nieuwjaarsdrink met barbecue was een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Ook burgemeester Christof Dejaegher bracht de bewoners op hun nieuwjaarsdrink een bezoek. ”Dit is ook een manier om samen een fijne en hechte gemeenschap op te bouwen. Het gevoel van verbondenheid, het ‘warme burengevoel’, bleek zeker aanwezig, en velen gaven aan hoe belangrijk het voor hen is om in een buurt te wonen waar men om elkaar geeft”, aldus Sandro.

“Deze wijk is nieuw, maar heeft al getoond dat het een plek is waar samenhorigheid en gemeenschapszin belangrijk is. Deze eerste nieuwjaarsdrink met barbecue is een mooi voorbeeld van hoe een nieuwe straat kan bijdragen aan een sterker en warmer gevoel onder de burgers van Poperinge.”