Nieuwe Wingense inwoners krijgen een warm welkom

Op zondag 11 september werden er bijna 300 nieuwe inwoners verwelkomt tijdens het ontmoetingsmoment in feestzaal de Verrekijker. Elk gezin kreeg een ‘welkom thuis-huisje’ met nuttige informatie en leuke gadgets mee naar huis.

Naar jaarlijkse traditie ontvangt de gemeente haar nieuwe inwoners op een feestelijke receptie. Door corona werden de edities van het jaar 2020 en het jaar 2021 telkens uitgesteld. Dit jaar kon alles opnieuw doorgaan en de opkomst was driedubbel zoveel, met een opkomst van bijna 300 nieuwe inwoners.

“Sinds half mei 2019, dit was de laatste keer dat de nieuwe inwoners werden uitgenodigd, kwamen er 1 777 nieuwe inwoners in de gemeente wonen”, verduidelijkt schepen van Burgerzaken en Feestelijkheden Ann Mesure. “Vandaag tellen we in het totaal maar liefst 14 995 inwoners, waarmee we de grens van 15 000 heel dicht naderen.”

Burgemeester Lieven Huys verzorgde het welkomstwoordje. “Het is voor mij een voorrecht om u te mogen begroeten in uw nieuwe woonplaats en op deze welkomstreceptie. Dit is een belangrijk moment voor u en ook voor mij. Ik zal mijn trots niet wegsteken als ik beweer dat onze gemeente op allerlei vlakken toonaangevend is in onze regio, en ik overdrijf hier niet.”

Toekomstvisie

De burgemeester vertelde ook wat meer over de toekomstvisie binnen de gemeente. “Wingene is een bloeiende plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te werken en zich te ontplooien. Onze gemeente beschikt over sterke troeven. Er breken moeilijke tijden aan, maar samen komen wij hierdoor. Het energieprobleem is niet niks, en ook doen alles wat mogelijk is om op gemeentelijke vlak energie te besparen. We overwegen nu ook om onze inwoners te ondersteunen om de energiefactuur betaalbaar te houden”.

Economische groei

“In onze gemeente kan je in je eigen buurt op ontdekkingsreis gaan. Het gemeenschapsgevoel is sterk aanwezig, we kennen een rijk verenigingsleven en goed gevulde cultuurkalender, een uitgebreide sportinfrastructuur en recreatieparken. Kinderen worden goed opgeleid in onze moderne kleuter- en basisscholen en de kinderopvang.

Wingene wordt geassocieerd met ondernemen en dat is een heel mooi compliment. We zetten ononderbroken in op economische groei en het creëren van jobs hoort daar uiteraard bij. Toekomstgericht staat het Keizerspark op de planning en over enkele jaren zijn wij, met Ruiselede erbij, een gemeente met meer dan 20 000 inwoners”.

(NS)