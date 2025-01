“Nieuwe wetten in 2025? We zien wel wat het wordt”: Wilfrieda Deceuninck (89) blijft ook dit jaar rookwaren verkopen

Roeselaarser dan Wilfrieda Deceuninck kun je moeilijk vinden. De 89-jarige commerçante verkoopt nog altijd rookwaren en alcoholische dranken in haar winkel in de Blekerijstraat. En ze is nog niet van plan om in 2025 de winkeldeur voorgoed te sluiten.

Huis Deceuninck is een huis van vertrouwen in Roeselare. Dat is meteen duidelijk wanneer huidig uitbater Wilfrieda Deceuninck de geschiedenis van de zaak vertelt.

“Mijn vader Oscar is hier in 1912 met zijn zaak in rookwaren gestart. Ja, in het midden van WO I en dat was inderdaad niet zo evident”, bedenkt Wilfrieda. “Hij verkocht rookwaren aan particuliere klanten, maar wij waren ook een groothandel. Toen ik mijn middelbaar in Barnum achter de rug had, stuurde mijn vader me op stage bij het Roeselaarse voedingsbedrijf Degryse-Smets en ik ben er drie jaar gebleven. Ik heb er alle knepen van het commerçantenvak geleerd zoals stockbeheer en aankopen.”

“In 1959 hebben mijn zus Simonne en ik de zaak van vader overgenomen. Wanneer Simonne ziek werd en later overleed, kwam mijn man Julien Olivier in de zaak. We hebben dat samen gedaan tot Julien in 2012 overleed.”

Goede feedback

“Simonne en ik mochten van vader niet zomaar starten met rookwaren verkopen. We moesten allebei eerst leren ‘proeven’. Neen, dat is niet hetzelfde als roken. Wanneer je proeft, rook je twee verschillende sigaren op hetzelfde ogenblik en moet je de nuances ruiken en proeven. Welke sigaar is zwaarder en welke sigaar heeft een fijnere smaak? Hoe evolueert de sigaar tijdens het roken? Men kan veel leren en lezen over sigaren en over sigaren roken, maar het beste advies kun je geven wanneer je als verkoper veel sigaren hebt geproefd. En dat is belangrijk voor de koper, want die goede man of vrouw betaalt geen 13 euro of meer voor een schitterende sigaar als hij geen goede feedback krijgt over hetgeen hij koopt.”

“Wij zijn goede Belgen, hé, wij steunen de schatkist enorm”

“Roken is een duur genotsproduct, daar moeten we niet flauw over doen. Maar de verkopers steken daar niet zo veel van in hun zakken. Een rookproduct bestaat minimum uit 77% accijnzen. Wij zijn goede Belgen, hé, wij steunen de schatkist enorm.”

“De jeugd rookt minder sigaretten dan vroeger en jongeren roken al zeker minder sigaren en pijpen. Maar ze roken en snuiven nu andere zaken die veel erger en schadelijker zijn. Daar heb ik nooit aan mee gedaan. In deze winkel werd nooit iets verkocht dat illegaal was of is. Ik heb trouwens nog nooit mensen weten flauwvallen of hallucineren van een pakje Belga in hun zakken.”

Lelijke foto

“Rokers worden soms als paria’s neergezet. Ik had trouwens nooit verwacht dat men mannen zo ver zou krijgen om buiten in de kou te staan om te roken. Dan moet men eigenlijk aan dames met een sterk parfum net hetzelfde vragen, toch? Dat parfum kan ook onaangenaam en hinderlijk zijn in een gesloten ruimte.”

“De kostprijs heeft uiteraard een invloed op het rookgedrag van de mensen. Voor een pakje van 20-25 sigaretten betaal je nu tussen de 10 en 12,50 euro. Voor een pakje met een lelijke foto op, ja (lacht). Die foto’s hebben volgens mij geen invloed op het koopgedrag. Wie rookt, laat zich niet tegenhouden door een afschrikwekkende foto. Rokers hebben toch de vrije keuze om al dan niet te roken? Ik heb nog nooit iemand van straat binnengeroepen om een pakje sigaretten of een doos sigaren te kopen!”

“Toen ik jong was en uitging naar De Beurs heb ik nog sigaretten gerookt. Maar nu rook ik liefst een goede sigaar. Ik hou enorm veel van een Dominicaanse sigaar met Havanatabak. Dat is een lichte en aromatische sigaar. Ik rook dat graag na een lekker etentje of wanneer ik rustig thuis zit. Bij een lekkere koffie bijvoorbeeld, maar nooit wanneer ik aan het werk ben. Dan rook ik cigarillos, dat rookt sneller en makkelijker en dat kun je ook vaker aansteken wanneer je bijvoorbeeld drie keer in tien minuten klanten hebt bediend in de winkel. Een goede sigaar die je drie keer hebt aangestoken, is hetzelfde als koffie die je hebt opgewarmd in een pannetje. Heel slecht, inderdaad.”

Achter een gordijn

“De wetgever zal in 2025 inderdaad met nieuwe wetten en verordeningen uitpakken voor rookwaren en winkels die dat verkopen. Maar voor ons zal het niet in januari zijn, maar ten vroegste in april dat er misschien iets zal veranderen. Dan zullen we geen tabaksproducten meer mogen uitstallen in de winkel. Wat ik me daar moet bij voorstellen? Dat alles achter een gordijn zal moeten zitten? Maar dan hang ik zeker een bord in de etalage dat het bij mij geen rendez-vous plaats is (lacht).”

“Ik word er 90 in maart, maar wat zou ik anders doen?”

“In 2025 blijf ik zeker nog verder commerce doen. Ik word er 90 in maart, maar wat zou ik anders doen? Ik heb geen kinderen en ik zou mijn klanten ongelooflijk missen. Ik ben wel met de groothandel gestopt toen ik 60 werd en toen hebben Julien en ik veel gereisd. We hebben niet alleen de mooiste musea in Rusland bezocht, maar zijn ook in Java, Borneo, Sri Lanka, Cuba en de Dominicaanse Republiek geweest. En inderdaad, we hebben er ook tabaksplantages bezocht. Tijdens een van die reizen heb ik zelfs nog salsa leren dansen! Ik was toen al meer dan 60 jaar en ik kreeg een 7 op 10 van mijn dansleraar. Dat is toch onderscheiding, hé.”

“De grote reizen behoren nu tot het verleden. Christiane en ik zijn vorige zomer naar Nieuwpoort op reis geweest. Dat was nog net te doen met een rollator. Met dergelijk hulpmiddel is het moeilijk om overal te geraken. Een rollator in een taxi krijgen is niet eenvoudig en om zo het openbaar vervoer te gebruiken, is het helemaal een ramp. Weet je, ik heb eigenlijk een mooi voorstel voor onze burgemeester. Hij geeft de Roeselaarse nieuwe inwoners een begeleide rondrit door de stad. Het zou formidabel zijn dat hij dat ook eens regelmatig organiseert voor de Roeselaarse senioren die niet meer uit de voeten kunnen. Op die manier zouden ze ook kunnen genieten van hun stad die verandert en evolueert.”