Nieuwe website bundelt nieuws over onze Noordzee

northseabelgium.be bundelt vanaf nu het nieuws over het Belgisch Noordzeebeleid. Wie geïnteresseerd is in het duurzame beheer van onze dichte buur en meteen ook elfde provincie kan daar terecht. De nieuwe website vat de laatste ontwikkelingen van het beleid en wetenschappelijk onderzoek samen.

Met een oppervlakte van 3452 km2, zowat de oppervlakte van onze eigen provincie, en een kustlijn van 67 kilometer is het Belgische deel van de Noordzee een klein maar erg druk zeegebied. Zo is ons land pionier met het marien ruimtelijk plan, met de inspanningen om duurzame energie te winnen op zee en om de milieu-impact van de scheepvaart te verminderen. Bovendien werkt het actief aan het integreren van kansen voor natuurherstel en -ontwikkeling binnen alle menselijke activiteiten op zee.

Vandaag is het Belgische Noordzeebeleid verspreid over diverse federale overheidsdiensten en hun partners die communiceren via hun eigen websites en andere kanalen.

Op initiatief van de Minister van Noordzee, Paul Van Tigchelt, ontwikkelden de Wetenschappelijke Dienst ‘Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, de Dienst Marien Milieu en het Directoraat-Generaal Scheepvaart, northseabelgium.be. Die informeert op een overzichtelijke manier over het Belgische Noordzeebeleid, het wetenschappelijk onderzoek, en over hun de diensten en activiteiten.

Blauw

Alle info valt vanaf nu, zoekvriendelijk, onder ‘Blauwe Natuur’, ‘Blauwe Scheepvaart’ en ‘Blauwe Economie’. Zo herbergt de Belgische Noordzee het grootste natuurgebied van ons land, een levendige en rijke diversiteit aan dier- en plantensoorten, en het unieke onderwaterlandschap van de Vlaamse Banken. Het beoogde gebied hoort als aanlooproute tot de belangrijkste West-europese zeehavens tot de drukst bevaren zeegbieden ter wereld. En in het marien ruimtelijk plan 2020-2026 krijgen activiteiten als visserij, zand- en grindwinning, energieproductie, aquacultuur… elk hun ruimte.

“Het platform is een uitnodiging aan iedereen, van beleidsmakers tot burgers, van bedrijven tot wetenschappers, om deel uit te maken van de duurzame toekomst van onze Noordzee. Voor leerlingen uit de middelbare scholen worden ook digitale informatiepakketten aangeboden, om jongeren bewust te maken van het belang van onze Noordzee”, aldus minister van de Noordzee Paul Van Tigchelt.

