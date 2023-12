Nieuwe voetgangersbrug verbindt Nieuwpoort met nieuw stadsdeel op rechteroever

Begin volgend jaar zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen voor de bouw van een indrukwekkende voetgangersbrug die de stadskern ter hoogte van de vismijn zal verbinden met een nieuw woongebied aan de overkant van de IJzer dat nog ontwikkeld moet worden. Hoe concreet is het plan om er duizend woongelegenheden en zeshonderd ligplaatsen te creëren? “Heel concreet”, klinkt het.

“De brug zal de directe verbinding maken voor voetgangers en fietsers tussen Nieuwpoort-Stad en de ontwikkeling Rechtoever Nieuwpoort”, licht Peter Van Camp, MDK-woordvoerder toe. “De geplande brug zal 100 meter lang zijn en bestaan uit een vast deel van 40 meter aan de linkeroever en een draaibaar gedeelte van 60 meter aan de andere kant. Begin volgend jaar vragen we de omgevingsvergunning aan. Pas als we die op zak hebben, kunnen we verder plannen. De bouw van de brug zal 350 werkdagen duren. De brug zal geen gevolgen hebben voor of invloed hebben op de visserij.” De totale kostprijs van het project ligt nog niet vast. Het stadsbestuur van Nieuwpoort en de provincie West-Vlaanderen betalen elk één miljoen euro. De rest past de Vlaamse overheid bij.

Nieuw stadsdeel

Hoe zit het met het geplande nieuwe stadsdeel met 1.000 woongelegenheden en een uitbreiding van de jachthaven met 600 ligplaatsen? “Heel goed”, bevestigt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort. “Alles zit in vergunningsfase, net zoals de brug. Eind volgend jaar zou de realisatie van die recreatieve verbinding tussen de stadskern en de nieuwe woonzone moeten starten. Die zal een belangrijke levensader vormen tussen onze historische kern en het nieuwe stadsdeel dat gepland is. Het is namelijk de bedoeling dat de inwoners van de 1.000 wooneenheden die er gebouwd zullen worden hun dagelijkse inkopen doen bij onze bestaande lokale handel. Ook de ambulance zal over die brug mogen, de brandweer niet.”

Maar er is al een brug dichter bij het sluizencomplex. “Dat klopt maar die nieuwe verbinding biedt zeker een meerwaarde om op een veilige manier het nieuwe woongebied en de uitgebreide jachthaven te bereiken”, vindt de burgemeester.

Eind volgend jaar cruciaal

De eerstkomende jaren verwacht Vandenbroucke ook de eerste spadesteek voor de realisatie van het nieuwe stadsdeel. “In een eerste fase worden er 100 woongelegenheden gebouwd. Ook de bouw van het dok voor de 600 extra ligplaatsen voor de jachthaven staat op de planning. Eind volgend jaar wordt een cruciale fase in de procedure van de vergunningen. Sowieso zal het jaren duren vooraleer het volledige project is afgerond.”

Sociale woningen komen er niet. “Dat klopt, maar de ontwikkelaar moet wel rekening houden met de omgeving. Aan de kant van de vismijn laten we bijvoorbeeld slechts twee bouwlagen toe. Hoe verder van de historische stadskern, hoe hoger er mag gebouwd worden. De maximale hoogte is acht bouwlagen. Verder komt er een cultuurplein waar een museum een haalbare optie is. Een soort MAS aan zee zeg maar. Daarnaast staat een evenementenplein op de plannen. Dit project zal Nieuwpoort een extra dimensie geven. De geplande voetgangersbrug zal daarbij zeker een eyecatcher zijn.” (GUS)