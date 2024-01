Nieuwe vertelavonden in OCAR

Een verteltafel, een bel en een kaars en goeie vertellers, dat zijn de ingrediënten van een nieuwe reeks winterse vertelavonden die starten op zaterdag 20 januari in zaal OCAR. Initiatiefnemer Dirk Lievens bedacht het concept in 1992.

Dirk Lievens is de bezieler en bedenker van de vertelavonden. “De eerste editie dateert al van 1992. Toen was de gezellige gelagzaal met kolenkachel van het Roodhuis het decor voor wat ondertussen een mooie traditie is geworden”, vertelt hij. “Ik ben voortdurend op zoek naar mensen met mooie verhalen vol nostalgie of verrassende inzichten. De luisteraars voelen telkens weer de wereld van toen of de vraagtekens van morgen en vooral de kracht van zovele andere werelden die zij met hun vertellingen tot leven wekken.”

“Starten doen we op zaterdag 20 januari. Dan is onder meer Jo Spyckerelle te gast die het zal hebben over de Oekense broers Verstraete die aan de basis lagen van het succesvolle Roeselaarse bouwbedrijf. Paul Thoen komt naar aanleiding van de start van het Gezellejaar vertellen over het opvoedingsideaal dat de dichter koesterde. Hij heeft het onder andere over het merkwaardige verhaal van de ‘yftelantinge’ in het Klein Seminarie, de cultureel-literaire tegenhanger van de meer politiek getinte ‘Groote Stooringhe’. De eerste vertelavond wordt afgesloten door Marleen Bossuyt die ik graag de grote dame van het kleine verhaal noem.”

Juul Plastiek

De tweede vertelavond is op zaterdag 17 februari en dan zijn stadsdichter Edward Hoornaert, Karel Huyghebaert en Evelien Hoedekie te gast. Karel vertelt de verhalen die hij hoorde van zijn grootvader Michiel Huyghebaert die ‘garde’ was tijdens de oorlogsjaren.

Op zaterdag 16 maart komen Lieven Vandekerckhove, kunstenaar Kristof Santy en nogmaals Marleen Bossuyt vertellen. Dirk Lievens zorgt elke avond zelf voor de opwarmer.

“Het is net 110 jaar geleden dat Roger ‘Juul Plastiek’ Slosse werd geboren en van hem breng ik telkens twee gedichten”, besluit Dirk Lievens.