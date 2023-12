Nieuwe verkaveling Jagershof in Deerlijk is ‘Beste Buurt van Vlaanderen’

Het Jagershof, de nieuwe verkaveling in het centrum van Sint-Lodewijk, werd begin oktober tot ‘Beste Buurt van Vlaanderen’ verkozen. “We hadden dit nooit verwacht, maar het staat best mooi op het palmares van onze nog jonge buurt”, klinkt het met enige fierheid bij de bewoners.

Met de actie Goeiemorgen Morgen! ging Radio 2 op zoek naar de Beste Buurt van Vlaanderen. Een plaats waar mensen zich echt thuis voelen. Net geen 350 buurten schreven zich in voor de wedstrijd. Per provincie werd er één finalist gekozen. Behalve het Jagershof waren Westmalle, Sint-Amandsberg, Rillaar en Pelt de provinciale winnaars. Die vijf namen het tegen elkaar op in een spannende finaleweek en uiteindelijk kaapte het Jagershof de hoofdvogel weg.

“We zijn hier meer vrienden dan buren. Lief en leed worden samen gedeeld. Van leuke feestjes tot intens verdriet” – Bewoners van het Jagershof

Live-uitzending

De onderscheiding werd gevierd tijdens het Beste Buurtfeest met een live-uitzending van het programma Goeiemorgen Morgen! en een mini-optreden van Bart Kaëll. “We zijn hier meer vrienden dan buren”, stellen de bewoners. “Lief en leed worden hier samen gedeeld. Van leuke feestjes tot intens verdriet, we delen het allemaal. Onze wijk is nog heel pril, maar in korte tijd zijn hier hechte banden gesmeed. Iedereen voelt zich hier perfect thuis.”

Krak van Deerlijk?

Ook de kinderen in het Jagershof, de nieuwbouwwijk met witgrijze huizen en een centraal gelegen speelplein in het centrum van Deerlijk, weten elkaar te vinden. Porschke is de mascotte van de wijk. De wagen is eigenlijk helemaal geen Porsche, maar een oude Ford Fiesta die ieder jaar voor een spannende bedoening zorgt of hij wel of niet door de autokeuring zal geraken. Maar dat lukt nog altijd… Waar elke wijkbewoner nu ook op hoopt, is dat Kim Mervillie, een van de grote bezielers van de actie, straks tot Krak van Deerlijk wordt verkozen.