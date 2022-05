Nieuwe uitdaging voor mountain- en gravelbikers in Poperinge

De sportdienst van de stad zet in op trage, onverharde fietspaden in de open natuur. Een vernieuwde route laat mountainbikers, gravelbikers en trailrunners genieten van het prachtige grensgebied.

“Het 35 kilometer lange traject is voor 40 procent onverhard, en brengt je langs het vlakke Hoppeland via de Franse grens naar de voet van de West-Vlaamse heuvels”, zegt schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V).

Starten aan de lus kan men het best aan de sportdienst langs de Ouderdomseweg in Poperinge, of aan de De Makke (sporterrein) in fietsdorp Reningelst. Daar zijn ruime parkings voorzien. Je komt langs Poperingse hoppevelden en over een stuk van de oude spoorwegbedding die tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd om gewonde soldaten van het Ieperse front naar het veldhospitaal bij Lijssenthoek te brengen.

Verder rijd je door Abele, Westouter en Reningelst. Met bezienswaardigheden als de Kinderbrouwerij (waar de hele zomer een tentoonstelling loopt van fotograaf Michaël Depestele), de vernieuwde mouttoren Sint-Joris, wijngaard De Wulfhulle, camping De Bohemer, Atelier Hortense enz.

Grensstreek

Sportschepen Klaas Verbeke: “We kunnen al op heel wat belangstelling rekenen van lokale mountain- en gravelbikers en we zetten de komende jaren verder in op nog meer onverharde fietspaden voor de sport. We streven naar 50% onverhard, weg van de betonnen paden, in de open natuur met wederzijds respect voor wandelaars, ruiters en lopers. We hebben een prachtige grensstreek met rechtstreekse aansluitingen op Heuvellland en Monts-de Flandres in Frans Vlaanderen als absolute troeven. We blijven werken aan uitdagende fietstrajecten en houden bestaande routes up-to-date.”

Vrijwilligers worden peters

De Poperingse vrijwilligers Dennis Logie, Christophe Parmentier en Sebastien Singier hielpen mee aan het vernieuwde parcours van wat eens een ‘Blosoroute’ was, en zorgden voor nieuwe en extra bepijling en nieuwe insteken.

“We zijn hen hier ontzettend dankbaar voor. Het drietal werd gevraagd om peters van de route te worden, en ze kregen ook een Pop.Kado. Zij zullen het parcours op regelmatige tijden afrijden, en controleren of alles nog in orde is qua bewegwijzering en dergelijke meer”, aldus nog de schepen.

‘Peter’ Dennis Logie: “Bij het uitstippelen van een dergelijke route komt heel wat kijken: er moet toelating zijn van landbouwers, eigenaars, gemeentebesturen, en erg veel andere instanties zoals ondermeer Natuur en Bos. We hebben er ook voor gezorgd dat nu en dan een terrasje kan aangedaan worden. Ook kan men aansluiten op een van de twee lussen in Heuvelland. De route wordt aangeduid met bordje met een driehoek op twee fietswielen. In ons geval is de kleur, die de moeilijkheids- en hellingsgraad aanduidt, blauw. Onze route is zowel geschikt voor geoefende rijders als voor beginnelingen. Ze is ook uiterst geschikt om het aan te leren aan kinderen. Het parcours kan men inladen op de smartphone.