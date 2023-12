Nieuwe schuilhuisjes aan busparking Stationsplein in Sint-Michiels

Aan de busparking aan de achterkant van het Station zijn drie nieuwe schuilhuisjes geplaatst. In de eerste drie kwartalen van 2023 waren er al ruim 240.000 aankomende en vertrekkende passagiers. De firma’s Flixbus, Flibco en Blablacar maken gebruik van de bushaltes.

Burgemeester Dirk De fauw: “Tot nu toe waren er geen mogelijkheden voor de gebruikers van de bushalte om te schuilen tegen weer en wind. Raadslid Sandrine De Crom heeft hier al meermaals op gewezen. Deze schuilhuisjes moeten het comfort van de busreizigers verhogen. Het is een voorlopige oplossing en een testcase om te kijken wat in de toekomst structureel nodig is. De huisjes bieden geen plaats aan honderden busgebruikers, en daarom geven we aan de binnenzijde van de busschuilhuisjes duidelijk en meertalig aan dat grote groepen in de stationshal kunnen verzamelen en/of plaatsnemen.” (CGRA)