Nieuwe Poperingenaars feestelijk ontvangen: “Gekozen om te leven als God naast Frankrijk”

Alle nieuwe inwoners van het afgelopen half jaar werden uitgenodigd op zaterdag 22 oktober om de Hoppestad beter te leren kennen. Een veertigtal nieuwe Poperingenaars verkende het stadscentrum met een gids en genoot daarna van een hapje en een drankje in het Hopmuseum.

Schepen Klaas Verbeke verwelkomde de wandelaars aan het stadhuis, na de wandeling volgde in het Hopmuseum een welkomstwoord door burgemeester Christof Dejaegher. “Hop is Poperinge en Poperinge is hop. Jullie hebben gekozen om te leven als God naast Frankrijk”, sprak burgemeester Dejaegher. “Iedereen heeft het moeilijk. Ook wij worden geconfronteerd met de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Als je dit Hopmuseum moet verwarmen, is dit gruwelijk. We zullen wat op de rem moeten staan om een gezond financieel beleid te kunnen nastreven. Bepaalde projecten zullen sneuvelen, maar redelijkheid passeert overal. “Onze stad willen we wel nieuw en levendig houden. Het project De Kring, een multifunctioneel huis voor de verenigingen, zal nieuw leven brengen. Ook de ontwikkeling van de Vroonhofsite zal daartoe bijdragen. Dat wordt een nieuw kloppend hart in het centrum van de stad.”

Rust

De nieuwe inwoners konden kennismaken met het museum, waar je momenteel hopstalen kan bekijken en ruiken. In de vernieuwde stadsschaal, de Plukker Pub, kon iedereen napraten bij een hapje en een drankje. Enkele maanden geleden verhuisden Frederick Barbier (41) en Tatiana Loosvelt naar Roesbrugge. “Sinds augustus wonen we er. Daarvoor woonde ik in Leisele en Frederick in Diksmuide. We waren op zoek naar een afgewerkte en betaalbare woning, en dat vonden we in Roesbrugge”, zegt Tatiana. “Mijn zoon en dochter amuseren zich hier. Ze gaan nog steeds in Leisele naar school, dus hun vriendjes moesten ze niet achterlaten. Frederick werkt in Diksmuide en ik in Veurne. Ook wij kunnen wennen aan onze nieuwe woonplaats. Het is hier rustig en fijn om te wonen. We komen niets tekort. Vanuit ons slaapkamerraam zien we een uitgestrekte weide en de Ijzer. Mooi meegenomen natuurlijk.”