Nieuwe padelterreinen in Haneveld bijna gebruiksklaar

In het sport- en recreatiecentrum Haneveld wordt momenteel de laatste hand gelegd aan twee nieuwe padelvelden. Tegen de kerstvakantie zouden ze gebruiksklaar moeten zijn.

Ook in De Haan geniet padel, een mix van tennis en squash, steeds meer populariteit. Het gemeentebestuur zocht daarom al een geruime tijd naar een locatie om extra speelvelden aan te leggen. Er werd uiteindelijk beslist om deze naast de bestaande tennisclub TC De Polderblomme te voorzien. In juli verleende het gemeentebestuur een vergunning aan de firma Tomaspor en begin oktober gingen de werken van start. “Met dit project willen we niet alleen inspelen op de groeiende populariteit van padel, maar ook de bestaande sportinfrastructuur in onze gemeente versterken. Naast de aanleg van de nieuwe padelterreinen, worden ook de omliggende terreinen in Haneveld heringericht en de infrastructuur verbeterd”, zegt schepen voor Sport Hilde Dhont.

De nieuwe terreinen worden aangelegd op het huidige voetbalveld 2, naast de tennisterreinen van TC De Polderblomme. Ze voldoen aan de internationale normen van de Padelfederatie en Tennis Vlaanderen, en er is ook rekening gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding van de padelzone met twee bijkomende velden. Tegelijk werd de verlichting van de tennisvelden verled, op andere velden werd nieuwe ledverlichting voorzien. “Ook de verlichting van voetbalterrein 2 wordt vernieuwd”, zegt Dhont. “Hier komen twee nieuwe pylonen met LED-verlichting, ter vervanging van de oude pylonen die door slijtage niet meer veilig waren. Tot slot werd ook nog een nieuwe omheining aangelegd rond het clubhuis van TC De Polderblomme en de padelvelden. De werken lopen vlot en de velden zullen vanaf de kerstvakantie in gebruik kunnen genomen worden.”

Het hele jaar door

De padelterreinen worden uitgebaat door Tennisclub Parc Astrid, die een samenwerkingsovereenkomst aanging met De Polderblomme. “Deze laatste blijft de concessiehouder van de tennisterreinen”, aldus nog schepen Dhont. Leden van TC Parc Astrid kunnen vanaf de kerstvakantie een padelveld reserveren via Tennis Vlaanderen. In tegenstelling tot tennis kan je padel trouwens het hele jaar door spelen, ook in de winter.