Nieuwe kiosk aan ingang van zwembad De Amfoor: “We moeten snoeien in bemande kassa-uren”

Naar aanleiding van een audit binnen de vrije tijd werd de werking van het zwembad De Amfoor in Moorslede onder de loep genomen. Zo kunnen bezoekers aan het zwembad op bepaalde momenten enkel aan de nieuwe kiosk terecht in plaats van aan de bemande kassa.

De gemeente Moorslede liet een audit binnen de sector vrije tijd uitvoeren om zo de werking efficiënter te maken. Onder andere het plaatselijk zwembad kwam aan bod. “Uit die audit bleek dat we enkele zaken moesten bekijken en aanpassen. Daarbij onder andere de tarieven van de privé zwemlesgevers en het optimaliseren van de kassa”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Zo werd er gekozen om te snoeien in de bemande kassa-uren en te kiezen voor een kiosk aan de inkom van het zwembad. “Op die manier hebben de zwemmers altijd de mogelijkheid om tickets aan te schaffen.” De kiosk prijkt inmiddels al een eindje aan de inkom van het zwembad. De nieuwe werking, met de kiosk, ging op 1 november in.

Kassa sluit vroeger

Voor bezoekers aan De Amfoor verandert er eigenlijk weinig. De voorbije jaren zat er telkens iemand aan de kassa tijdens het baantjeszwemmen, terwijl er op dat ogenblik vooral zwemmers met een beurtenkaart langskomen. “Er was telkens ook iemand aan de kassa tot het zwembad sloot terwijl er op dat moment ook geen vraag meer is naar tickets. We sluiten daarom dagelijks 45 minuten vroeger de kassa”, legt de schepen uit.

Aan de kiosk kunnen zwemmers wel steeds terecht voor het aanschaffen van dagtickets en het verlengen van beurtenkaarten.

Zwembaddagen

Nieuwe beurtenkaarten kunnen enkel nog aangekocht worden tijdens kassamomenten. “Na zes maanden evalueren we de nieuwe werking”, aldus de schepen.

Om het zwembad extra in de kijker te zetten zijn er opnieuw zwembaddagen. Van vrijdag 15 november tot en met zondag 17 november valt er heel wat te beleven. Zo zijn er duikinitiaties en kan men op zondag een lange afstandsbrevet zwemmen. Op zondag is er een verwendag met onder andere ontbijtzwemmen, aperitiefzwemmen en een ijsje in de namiddag.