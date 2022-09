Nieuwe huisartsenwachtpost naast ziekenhuis in gebruik genomen

De 56 huisartsen van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Gottem, Grammene en Wontergem kunnen vanaf vandaag, vrijdag 30 september, voor hun wachtdiensten terecht in de splinternieuwe huisartsenwachtpost Molenland naast de spoedafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. Van daaruit zullen zij in het weekend en op feestdagen beurtelings instaan voor de zorg van zo’n 77.000 inwoners.

Huisartsenwachtpost Molenland bestaat eigenlijk al sinds november 2020, maar al die tijd huisde de wachtpost in een gebouw in de Krommewalstraat. “De plannen voor een nieuwbouw waren er evenwel al van bij het begin”, stelt wachtpostcoördinator An-Sofie Vermeulen. Nu, twee jaar later, kunnen de artsen die op weekend- en feestdagen van wacht zijn ook effectief hun intrek nemen in het nagelnieuwe gebouw, dat vlak naast de spoeddienst van het Sint-Andriesziekenhuis gebouwd werd. Op een ideale locatie, aldus Peter Lauwyck, algemeen directeur van het ziekenhuis. “Dat slechts een simpele deur de spoedafdeling scheidt van de wachtpost is enorm praktisch voor een eventuele doorverwijzing, wat de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg nog eens extra in de verf zet.”

Afspraak via 1733

“De huisartsenwachtpost zal geopend zijn van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur. Tijdens feestdagen gaat de wachtpost dan weer open op de avond voor de feestdag vanaf 18 uur tot de ochtend na de feestdag”, gaat Vermeulen verder. Burgers zullen er terechtkunnen bij de dokter van wacht “voor dringende, niet-levensbedreigende gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot wanneer de eigen huisarts beschikbaar is”. “Daarvoor zullen de mensen echter wel eerst een telefonische afspraak moeten maken via 1733”, zegt Vermeulen.

Naast artsen zullen er in de wachtpost ook telkens een onthaalmedewerker en een chauffeur aanwezig zijn. “De onthaalmedewerker staat in voor het onthaal van de patiënten en voor het beantwoorden van de telefoons. De chauffeur op zijn beurt voert de arts naar en begeleidt hem bij huisbezoeken in een medisch goed uitgeruste wagen. Huisbezoeken gebeuren evenwel enkel bij niet mobiele patiënten.”

Voorlopig wordt de wachtpost nog enkel in het weekend gebruikt. “Maar de kans bestaat dat de wachtpost op termijn ook in de week gebruikt zal worden. Ook de artsen zijn daar vragende partij voor. Al moet de overheid dat dan wel faciliteren.”