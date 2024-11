Nieuwe horde genomen in vernieuwing Eigen Haardwijk

De vernieuwing van de Eigen Haardwijk in Gistel zet een volgende stap. Het project is in handen van socialehuisvestigingsmaatschappij Woonsprong.

Het ambitieuze project omvat de bouw van 99 woningen en 36 appartementen. Na de sloopwerken en het aanleggen van nutsvoorzieningen, zullen binnenkort de rioleringswerken en voorbereidingen voor de wegenwerken van start gaan. “Woonsprong is momenteel druk bezig met de herhuisvesting van de huurders. De (buurt)bewoners zullen binnenkort via een werfbrief geïnformeerd worden over de volgende stappen in het project”, laat het stadsbestuur weten.

In mei van dit jaar begon de firma Verhelst met de sloop van de garages en woningen. Eind mei startte de heraanleg van alle nutsleidingen, zijnde gas, elektriciteit, water en internet. “De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat als bouwheer dit dossier verder uitwerken en heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld tussen de VMSW, WoonWel, Fluvius en Stad Gistel”, geeft schepen Geert Deschacht (Team Burgemeester) nog mee.

Meerjarenplan

“Het dossier is een meerjarenplan, waarbij de aannemer voor de infrastructuur en de aannemer voor de bouw alternerend op de site zullen werken. De rioleringen in de wijk worden in één beweging aangelegd om problemen met de waterafvoer te voorkomen. Voor de bovenbouw is dit echter niet mogelijk vanwege de mogelijke schade door veelvuldig werfverkeer”, legt de schepen uit. “Aangezien er een kleine twintig woningen in de wijk permanent bewoond blijven tijdens de werken, moeten er voor deze bewoners tijdelijke verhardingen voorzien worden in afwachting van de definitieve heraanleg.”

Na de sloopwerken en het aanleggen van alle nutsvoorzieningen, zullen de rioleringswerken en voorbereidende wegenwerken aanvangen. Een concrete planning hiervoor is nog niet bekend. De start van de eerste bebouwing is momenteel voorzien voor begin 2025. (TVA)