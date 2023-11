Nieuwe frituur in Houthulst heet Ben’s Place als eerbetoon aan overleden zaakvoerder: “Mijn broer zou trots zijn op ons”

De vroegere frituur De Kibbeling in Houthulst heet nu Ben’s Place. De naam verwijst naar de vorige zaakvoerder Benoit Thuillier, die pas 38 was toen hij overleed. Na zijn dood stond de zaak een hele tijd te koop, maar Bens halfbroer Jonathan Tant (26) bakt er nu de frietjes. “Ik weet zeker dat Benoit trots zou zijn.”

Benoit baatte samen met zijn vrouw Sharon Deceuninck gedurende negen jaar de goed draaiende frituur uit. Zijn overlijden kwam als een donderslag bij heldere hemel. Na Benoits dood stond het pand zowat anderhalf jaar lang te koop.

“In die periode heb ik er goed over nagedacht, en toen heb ik beslist om ter ere van mijn broer de zaak verder te zetten en op die manier ervoor te zorgen dat het in de familie blijft”, vertelt Jonathan. “Dat de frituur niet meer open was, was een groot gemis hier in de gemeente. Mensen spreken nog altijd over Benoit. Hij was ook altijd vriendelijk en meegaand en had goede producten. Benoit was wel met de frituur begonnen voor zijn vrouw – zij was diegene die erop had aangedrongen – maar hij deed het met hart en ziel.”

“Benoit was een heel lieve broer. Wij allemaal – we zijn met zeven broers – hebben veel aan hem gehad. Bij hem wist je meteen waar je stond. Tijdens de shift zei hij de dingen misschien wel eens harder dan bedoeld, maar dat kwam door de stress en nadien was dat meteen weer vergeten.”

Anderlechtfan

“Voetbal was zijn grote hobby. Hij was trainer bij KWS Houthulst. Hij was ook een fervente supporter van Anderlecht. Voor mijn eerste voetbalmatch heeft hij mij destijds meegenomen naar Anderlecht, en daardoor ben ik natuurlijk ook Anderlechtsupporter geworden. Verder was Benoit ook een grote fan van Paul Walker (acteur die beroemd werd door zijn rol in The Fast and The Furious en in 2013 overleed bij een auto-ongeval, red.).”

“Dat de frituur niet meer open was, was een groot gemis hier in de gemeente”

“Jordan, een andere broer van ons, kwam al enkele jaren in de frituur helpen en Benoit had hem al een paar keer gevraagd of hij de zaak later niet wilde overnemen. Nu ik overgenomen heb, blijft Jordan verder helpen en blijven we de producten en specialiteiten brengen zoals Benoit die bracht. Familie en vrienden zijn heel blij dat het in de familie blijft en dat Jordan er ook blijft.”

“Ik weet zeker dat Benoit trots op ons zou zijn. Hij is nooit weg uit de zaak, ook: iedere week halen klanten nog herinneringen aan hem op, en zijn bidprentje – met een lachende Benoit – staat hier als teken dat we hem niet vergeten.”

Altijd een woordje

Ook Jordan heeft niets dan goede herinneringen aan zijn broer. “Acht jaar lang ben ik bij Benoit komen helpen, acht jaar lang heb ik een mooie tijd beleefd met hem. Iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag werkten we samen. Ik mocht ook mee naar beurzen, en na de dienst bleven we samen nog wat napraten of iets eten.”

“Ik ken de klanten die er toen kwamen en nu ken ik ook al heel wat nieuwe klanten. Een goed mens blijf je herinneren, en zo is het ook met Benoit: zelf beginnen wij nooit over hem, maar er is altijd wel nog iemand die nog wat over hem wil praten. Niet dat het hier een tranendal is, hé – integendeel – maar Benoit is en blijft stil aanwezig. Nu, Jonathan was honderd procent voor het heropenen van de frituur, en samen vormen we een goed team, dat maar één ding voor ogen heeft: de klanten het beste bieden.”

Ben’s Place is dicht op maandag en dinsdag. Op woensdag en donderdag is de zaak open van 11.30 tot 13.30 en van 17.30 tot 22 uur. Op vrijdag is de frituur ’s avonds een uurtje langer open, tot 23 uur. Op zaterdag sluit Ben’s Place om 22.30 uur. En op zondag kun je er terecht van 11.30 tot 14 en van 17.30 tot 22 uur.

Specialiteiten

“Je kunt bij ons verschillende speciale burgers krijgen”, zegt Jonathan. “Zoals de Frenchburger, de peperburger en de baconburger. Er zijn ook speciale frietjes, zoals julientjes, romboutje, Ben’s frietje, frietje boem-boem… En je kunt ze heel knapperig of licht laten bakken. Zoals je dat zelf het liefst hebt. En natuurlijk kun je kiezen tussen ter plaatse opeten of meenemen.”