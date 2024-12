Nieuwe centrale verwarming op komst: Bibliotheek van Geluwe vanaf woensdag weer open op normale openingsuren

De bibliotheek in de Jeruzalemstraat in Geluwe kon door een defect aan de centrale verwarming niet voldoende worden verwarmd en krijgt eind januari, begin februari een nieuwe centrale verwarming. Ondertussen werden de bemande openingsuren beperkt maar vanaf woensdag komt daarin verandering. ”Vorige winter vonden er al herstellingswerken plaats maar ervaren we altijd maar problemen”, zegt schepen van Cultuur Bercy Slegers (CD&V).

“De nieuwe centrale verwarming is reeds gegund. De installateur komt ze eind januari, begin februari plaatsen. In afwachting werden tijdelijke maatregelen genomen met het plaatsen van elektrische verwarmingstoestellen. Omdat dit niet voldeed om het personeel er meerdere uren te kunnen laten werken is er beslist geweest om de bemande uren te halveren. We kozen er bewust voor om de bib wel open te houden maar met gehalveerde openingsuren dus. Ondertussen is er vrijdag via onze Dienst Patrimonium een ander verwarmingssysteem geplaatst en gaf dat maandag na evaluatie een zeer positief resultaat. We geraken aan 18 à 20 graden en gaan vanaf woensdag weer naar normale openingsuren.”