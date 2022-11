Nieuwe beweegroutes in Dentergem

Vanaf heden zijn er nieuwe beweegroutes in Oeselgem en Markegem. Deze beweegroutes kaderen binnen de vier jaar durende beweegcampagne ’10.000stappen: elke stap telt!’. Dentergem is één van de meer dan 200 Vlaamse gemeenten en steden die deelneemt aan de campagne. Onder het moto ‘Elke stap telt’ wil de gemeente de inwoners stimuleren om in beweging te blijven.

In Oeselgem en Markegem komen er twee nieuwe beweegroutes voor gezinnen van respectievelijk 200 en 400 meter lang, telkens met een 10-tal speelse beweeg-opdrachten. Dit zijn eenvoudige oefeningen die gebruik maken van bestaande elementen onderweg zoals een zitbank, een boom of een trap.

De beweegroute in Oeselgem start aan het Leieheem en de beweegroute in Markegem start aan de sporthal. Bij de startpunten staan telkens informatieborden met een overzicht van de beweegroute. De route is aangegeven met pijltjes en ook de beweegoefeningen worden telkens getoond op borden.

De beweegroutes zijn een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logo’s, Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het lokaal bestuur Dentergem.

“Tijdens het voorjaar 2023 zal de gemeente opnieuw twee beweegroutes openstellen in de twee andere deelgemeenten: Wakken en Dentergem. Deze routes zijn voetgangerscirkels van ongeveer drie km met rustbanken onderweg. Ook hier zullen enkele eenvoudige oefeningen voorgesteld worden met bordjes. De komende twee jaar zal Dentergem blijven inzetten op beweegvriendelijke buurten”, zegt bevoegd Schepen Gunther Simoens.