Nieuwbouwproject hertekent centrum Anzegem met knipoog naar de gerestaureerde kerk

Projectontwikkelaar IRIST lanceert een gloednieuw woonproject genaamd L’Eglize in de Kerkstraat 8-12 in Anzegem, midden in het centrum van de gemeente. Het project dankt haar naam niet alleen aan gerestaureerde Sint-Janskerk, maar hint met de letter ‘z’ ook naar de topligging in Anzegem.

Het project omvat 4 handelspanden waaronder een brasserie of koffiehuis en 21 appartementen met elk een ruim privéterras en twee of drie slaapkamers. Er worden ook enkele penthouses tot 129 vierkante meter gebouwd. Naast de appartementen en handelspanden wordt er ook een speelplein aangelegd.

“Als schepen van Economie en woonbeleid kan ik dergelijke initiatieven, zoals L’Eglize alleen maar toejuichen. Dorpskern vernieuwend, modern, toekomstgericht met aandacht voor economische activiteiten,” meldt Christophe Vandererven, schepen van lokale economie.

Gezellig dorpsgevoel

“Een van de belangrijkste doelstellingen is een gezellig dorpsgevoel creëren” zegt Rino Maes, zaakvoerder van Maes Concept Immo. “Daarom kozen we bewust voor de combinatie van ruime appartementen met handelspanden, zodat het een plaats van samenzijn vormt. De groenzone met speelpleintje achteraan zal daar zeker toe bijdragen. Dankzij de komst van een brasserie of koffiehuis met ruim terras krijg je ook vooraan een nieuw ontmoetingspunt voor jong en oud.”

Mobiliteit voorop

“Bij realisaties zoals L’Eglize, waarin residenties gecombineerd worden met een commerciële plint, is verkeersdoorstroming cruciaal”, voegt architect Eddy Dewaele eraan toe. “Daarom werd er bewust gekozen om het gebouw verder van de straat te plaatsen. Zo creëren we een veilige in- en uitrit naar de ondergrondse parking en de parkeerplaatsen achteraan, maar zetten we ook in op vlotte circulatie vooraan. Voorbijgangers kunnen gemakkelijk parkeren langs de weg en zo snel de krantenwinkel in- en uitlopen. Maar ook wie de brasserie bezoekt, vindt snel een parkeerplekje en kan op het gemak van z’n koffietje genieten.”

“Dankzij de nieuwste isolatie- en verwarmingstechnieken zoals warmtepompen, vloerverwarming en ventilatiesysteem halen onze appartementen een energiepeil 30”, weet architect Eddy Dewaele. © gf

Duurzaamheid troef in L’Eglize

“Ecologie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken bij nieuwbouwrealisaties. In L’Eglize gaan we nog een stapje verder. Dankzij de nieuwste isolatie- en verwarmingstechnieken zoals warmtepompen, vloerverwarming en ventilatiesysteem halen onze appartementen een energiepeil 30. Dit betekent extra lage energiefacturen en een mooi voordeel op jouw onroerende voorheffing. Er worden voldoende ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Voor elektrische wagens komen er laadpalen en verder is er heel wat ruimte voorzien voor fietsen in gemeenschappelijke fietsenstallingen. De voorbereidende werken van L’Eglize zijn zonet aangevangen en binnenkort starten de ondergrondse werken. De oplevering zelf staat gepland eind 2024.”

IRIST

IRIST, de nieuwe bouwfirma van Maes Concept Immo, realiseert dit gloednieuwe woonproject samen met Eddy Dewaele architecten. De verkoop gebeurt door Maes Concept Immo. Zowel Maes Concept Immo als IRIST zijn niet aan hun proefstuk toe in Anzegem. Zo werden de nieuwbouwprojecten An’zicht, Ter Hemsrode, VoltA en Kruisweg door hen ontwikkeld. Daarbovenop verkoopt Maes Concept Immo ook mee het nieuwbouwproject Torrebos, waardoor het centrum van Anzegem meer en meer hertekend wordt.