Nieuwbouw Oosthove wordt drie meter langer

Het schepencollege keurde het finaal ontwerp voor de ruwbouw van de nieuwe polyvalente zaal op het stadsdomein Oosthove goed. De nieuwbouw komt er op de plaats waar zwembad Ter Leie stond. De start van de bouwwerken wordt verwacht halfweg 2025 en het gaat ongeveer twee jaar duren. Het ontwerp moet ter goedkeuring nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt wellicht in januari of februari.

“Dit ontwerp is het resultaat van een uitgebreid participatieproces, waarbij input werd verzameld via infoavonden, rondetafelgesprekken, feedback op 8940spreekt.be, één-op-één-gesprekken met belanghebbenden, adviezen van diverse adviesraden en kritische bedenkingen uit de begeleidingscommissie”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “De vele opmerkingen en suggesties werden zorgvuldig overwogen door de interne stuurgroep en het architectenbureau Schepens, wat leidde tot regelmatige bijsturingen van het ontwerp. We zijn trots om het finaal ontwerp te presenteren, dat dankzij de brede participatie optimaal tegemoetkomt aan de wensen en noden van alle gebruikers.” De Stadsharmonie Wervik was vragende partij voor een iets grotere oppervlakte om bij optredens plaats te kunnen bieden aan 500 mensen. “De zaal wordt met drie meter verlengd”, zegt schepen van Cultuur Bercy Slegers (cd&v). “De afmetingen worden 29 op 21,9 meter. De oppervlakte wordt 95,7 vierkante meter groter dan het vorig ontwerp. Er komt ook een tweede keuken.”

Begeleidingscommissie

De volgende fases van het project omvatten de aanvraag van de omgevingsvergunning, het opmaken van het bestek, de goedkeuring door de gemeenteraad en de gunning aan een aannemer. Het participatieproces blijft een belangrijke rol spelen tijdens de verdere ontwikkeling van het project. De begeleidingscommissie, bestaande uit ambtenaren, leden van diverse adviesraden, gemeenteraadsfracties, buurtbewoners en deskundigen, zal regelmatig samenkomen om advies te geven over specifieke aspecten van de nieuwe zaal. Daarnaast zal er regelmatig gecommuniceerd worden naar het brede publiek, inwoners en gebruikers via 8940spreekt.be. (EDB)