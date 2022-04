Nieuw speeltoestel op De Kouter in Bekegem

Op het speelplein De Kouter werd eind vorige week een nieuw speeltoestel geplaatst. De plaatsing van het maar liefst 30 meter lange apenparcours maakt deel uit van het beleidsplan van het lokaal bestuur Ichtegem dat wil inzetten op een aantrekkelijk en kwalitatief aanbod aan buitenspeelruimte voor elke leeftijdsgroep in Ichtegem.

Het apenparcours, waarvoor het lokale bestuur een kleine 5.000 euro uittrok, richt zich op kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Elk kind kan op zijn eigen tempo, met of zonder hulp van een volwassene het parcours doorlopen. Het apenparcours in Bekegem is, naar verluidt, het startschot voor de vernieuwing van de speelpleinen in de andere deelgemeenten Ichtegem en Eernegem.

Leuk begin paasvakantie

“De huidige toestellen hebben hun tijd gehad”, vertelt schepen van Jeugd Tina Ledaine. “Met de komst van het apenparcours in Bekegem willen we op een leuke manier de paasvakantie inluiden en dus ook de kick-off van het buitenspeelseizoen.”

“Het toestel werd al in 2021 tijdens de verschillende edities van ‘Wiek Fantastiek’ geplaatst op verschillende wijkspeelpleintjes en kreeg toen een tijdelijke opstelling. De reacties tijdens Wiek Fantastiek waren enorm positief. De keuze voor een permanente opstelling in Bekegem leek ons dus een logisch gevolg. Het speelplein, dat bovendien vlakbij de naburige Chiro ‘Groezie’ ligt, zal ook voor hun activiteiten een enorme meerwaarde betekenen.”

Driejarig plan

“De komst van het apenparcours is nog maar het begin van een driejarig plan om ook de andere speelpleinen in Ichtegem en Eernegem aan te pakken. We zijn bijzonder blij met dit nieuwe toestel en wensen de kinderen alvast veel speelplezier toe”, besluit schepen Tina Ledaine. (RI)