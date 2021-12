Nieuw netwerk Enchanté Kortrijk is officieel gestart: “Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken”

Enchanté Kortrijk vzw biedt gratis kleine diensten aan, aan kwetsbare mensen die daar nood aan hebben. De vzw werkt samen met Welzijnsvereniging W13, Stad Kortrijk, handelaars en burgers en Enchanté Nationaal. Al 19 handelszaken en sociale organisaties uit Kortrijk hebben zich geëngageerd.

Enchanté is een nationaal netwerk van hartelijke handelaars en burgers die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft: van een glas water tot een kop koffie, van een haarknipbeurt tot een kleine maaltijd, een plek om even uit te rusten of je rugzak even achter te laten of gewoon een babbel.

“We geven kwetsbare mensen een plek waar ze mens onder de mensen zijn. Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken”, zegt coördinator Bart Cleymans van Kernteam Enchanté. “We zijn met dit project gestart in Gent in 2018. Het is geïnspireerd op burgerinitiatieven uit onder meer Parijs met Le Carillon, die allemaal een netwerk van hartelijke handelaars rond zich verzamelden. Enchanté Gent bundelt momenteel een 80-tal handelaars.” Intussen zit Enchanté ook in Leuven, Sint-Truiden, Tienen en Roeselare. Kortrijk is de zesde Vlaamse stad waar de vzw actief is.

Sociaal netwerk uitbouwen

In Kortrijk wordt gestart met 19 handelaars. “Het is een co-creatie tussen sociale partners, handelaars, burgers, de stad Kortrijk en de vzw”, zegt schepen van Welzijn en Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit). De insteek kwam van Sofie Delbeke van Pizzeria Sofia, die het project leerde kennen in Napels in Italië. “Dat bestond daar al lang en er is een breed draagvlak voor. Daar is er pure armoede. Ik zag bij een aantal zaken grote zilveren harten met daarnaast kleine hartjes die aangaven dat burgers iets konden geven om andere mensen te helpen: bijvoorbeeld een kappersbeurt, rustplek of kopje koffie”, aldus Sofie. “We moeten niet alleen handelaars overhalen om mee te werken. Bij alle handelaars zit het in hun hart om iets te doen voor een ander. Het uit te bouwen sociaal netwerk moet dienen om ook de mensen die het nodig hebben te overhalen een zaak binnen te gaan.”

Herkenbaar dankzij stickers

“De handelaars zijn herkenbaar door een sticker met het logo van Enchanté op de deur en kleine stickers wat je er kan krijgen”, duidt Fem Cauwelier van Enchanté regio Kortrijk. “Ze zijn ook te vinden op een stadsplan/brochure dat op tal van plaatsen zal verspreid worden. Iedereen kan gewoon binnengaan bij de handelaars en vragen om een basisdienst of uitgestelde dienst. Een uitgesteld drankje of maaltijd wordt op voorhand betaald door een sympathieke burger bij de handelaar zelf. Die handelaar kan dit op een ander, uitgesteld, moment kosteloos schenken aan wie er nood aan heeft.”

Wordt daar dan geen misbruik van gemaakt? “Dat horen we soms als we het project voorstellen. Nee, wij gaan uit van vertrouwen. We vertrekken vanuit een bepaalde naïviteit dat mensen die iets vragen, dat ook gewoon nodig hebben”, aldus schepen De Coene en Bart Cleymans.

19 handelaars

De hartelijke handelaars in Kortrijk zijn intussen met 19: Allo Croquette, Barcyclette, Boekenhuis Theoria, De Stroate, Fluffy Falafel, Frituur Groeninghe, Julia’s Koffiebar, Krok-Ubuntu, kunstencentrum BUDA, La Boutique David Selen, Malmo, Pand.A, Pizzeria Sofia, Theater Antigone, Unie der Zorgelozen, VORK, WOW Salads & More en Zonder Meer. Hun aanbod varieert van een kopje koffie, glas water, rustplek of restjesmaaltijd, tot een verzorgtafel voor baby’s, iets opwarmen zonder te kopen, het gebruik van een oplader, uitgestelde cultuurtickets en gebruik van wifi.

Cadeaubon

“Het is een zeer mooi initiatief”, zegt Annemie Bernaerts van Boekenhuis Theoria. “Wij deden dat vroeger al met Komma, onze koffiebar in onze Theoria in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. We verkochten daar koffie aan de helft van de prijs voor mensen die het nodig hadden. Veel bezoekers steunden dit project en doneerden soms twee koffies. Mensen die het niet breed hebben kwamen langs om gewoon een babbeltje te slaan of een magazine of krant in te kijken. Nu nog komen er enkelen langs om wat gezelschap te hebben bij een koffie”, aldus Annemie Bernaerts. “Met Enchanté denk ik aan een kleine cadeaubon voor een boek geschonken door een milde gever. De minder bedeelden lezen ook graag een mooi boek.”

Enchanté loopt een half jaar of meer als proefproject. Bij Enchanté Kortrijk wordt verwacht dat het aantal deelnemende handelaars snel zal aangroeien en dat het project kan uitgerold worden in de grote regio.