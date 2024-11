Nieuw minibusje voor Villa VIP

Villa VIP Bredene, het samenwoonproject langs de Fritz Vinckelaan waar zorgkoppel Leslie Maertens en Jef Castelein zich ontfermt over een tiental volwassenen met een beperking, is vanaf deze week trotse eigenaar van een nieuw minibusje. “Het kwam er na samenwerking met TWS Projects”, geeft Jef Castelein aan.

TWS (Together We’re Strong) Projects legt zich toe op het samenbrengen van lokale ondernemers en sociale projecten. “Ze halen fondsen op bij lokale handelaars waarmee in ons geval een nieuw, volledig aangepast minibusje voor het vervoer van onze bewoners kon aangekocht worden.

De sponsors worden stuk voor stuk op het busje vermeld en blijven er gedurende vier jaar op prijken. Daarna kunnen ze hun engagement nog eens met vier jaar verlengen. Na acht jaar wordt het busje, dat we eerst in bruikleen krijgen, onze eigendom”, vat Jef Castelein samen.

Het eerste minibusje van Villa VIP was bijna 16 jaar oud en had al 367.000 km op de teller. “Met dit nieuwe minibusje krijgen we nu een volledig aangepast vervoermiddel waarin ook plaats is voor de elektrische rolstoelen van Bram en Sarah, twee van onze bewoners.” Omdat het interieur van het Mercedes minibusje volledig nieuw diende ingericht onder meer met een handige rolstoellift investeerde Villa VIP mee in het project. “Samen met de liefst 40 lokale sponsors hebben we zo ons ideale minibusje kunnen realiseren. Het zal uitstekend van pas komen voor de vele verplaatsingen naar de dagcentra, waar onze bewoners dagelijks naartoe trekken, en voor onze verplaatsingen naar allerhande activiteiten.”

Net als voor het minibusje van woonzorgcentrum Jacky Maes ondervond TWS Projects weinig problemen om sponsors te vinden. “Onze hoofdsponsor is Henrik Motors geworden maar ook heel wat andere ondernemers bleken zich graag achter ons sociaal doel te scharen. TWS zorgt naast zichtbaarheid immers ook voor netwerkmomenten voor de ondernemers. Die krijgen ook een oorkonde waarmee ze als sponsor van Villa VIP in hun zaak kunnen uitpakken.” (MM)