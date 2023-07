Nieuw kunstwerk Y-line ingehuldigd in Iepers Westkaaipark: “De kers op de taart”

In het gloednieuwe Westkaaipark in Ieper werd samen met de buurt het kunstwerk Y-line ingehuldigd. Het is een ontwerp van de kunstenaars An Gillis en Nancy Schrijvers. Het kunstwerk is niet alleen mooi om te zien, kinderen kunnen erop spelen en klauteren. Tegelijk doet het kunstwerk stilstaan bij het oorlogsverleden van Ieper en refereert het aan de huidige geopolitieke situatie.

“De open oproep was een groot succes, meer dan twintig kandidaten schreven zich in om deel te nemen aan de wedstrijd”, vertelt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “Daaruit werd uiteindelijk Y-line als winnaar uitgekozen. Het project vormt de kers op de taart van het pas aangelegde Westkaaipark.”

“Y-line is een lange kronkelende, mosterdgoude buis die de glooiing van het pad en het terrein volgt, maar deze doorbreekt door haar materialisatie, kleur en hoogteverschillen. Iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven. Tijdens het onderzoek ontdekten de ontwerpers een gekend schilderij van John Singer Sargent uit 1919 dat het verhaal vertelt van de soldaten die blind werden door de gifgasaanvallen met Ypergas. Het schilderij toont het beeld van soldaten die, nadat ze (tijdelijk) blind werden als gevolg van gifgasaanvallen, achter elkaar in één kronkelende lijn (LINE, nvdr) liepen, hand op de schouder van de voorgaande om zo samen hun weg te zoeken op het slagveld. Een pakkend beeld in een pijnlijk hedendaagse context”, motiveren beide kunstenaars het ontwerp.

Bespeelbaar kunstwerk

Het kunstwerk is bespeelbaar, kinderen kunnen naar hartenlust erover en eronder klauteren. Een extra speelelement is de holle structuur van het kunstwerk, waardoor dit als luidspreker gebruikt kan worden. Door de fijnheid van het materiaal, het kleurgebruik en de openheid van de constructie blijft het landschapsbeeld van het park, zicht op het kanaal en natuurlijke groenbeleving maximaal bewaard.

“Met Studio Naan focussen we op installaties voor het openbaar domein. We laten ons steeds inspireren door de lokale geschiedenis van een specifieke piek. Gezien de ligging aan het kanaal, een belangrijk gegeven tijdens de oorlog, heeft Studio Naan ervoor gekozen om rond het oorlogsverleden van Ieper te werken. Y-line is dan ook een kunstinstallatie geworden die doet stilstaan bij de gevolgen van het oorlogsverleden van Ieper, maar ook een referentie maakt naar de huidige geopolitieke situatie”, aldus An Gillis en Nancy Schrijvers van Studio Naan.

Commissie Kunst in Openbare Ruimte

Schepen Valentijn Despeghel: “De commissie Kunst in Openbare Ruimte van de stad Ieper probeert jaarlijks één of meerdere kunstwerken in de publieke ruimte te realiseren. Eerst kiezen ze een locatie en vervolgens gaan ze op zoek naar een kunstenaar. Vorig jaar viel het oog van de commissie op het Westkaaipark, op de hoek van de Molenweg en het Westkaaipad, dat toen nog in volle aanleg was. Het park ligt vlak bij een fietsknooppunt waarlangs jaarlijks heel wat fietsers Ieper binnen- en buitenrijden. Het moest een groen rustpunt worden. Een recreatieve zone waar jong en oud kan ontspannen en tot rust komen. Het park werd dit voorjaar pas ingehuldigd.”

“De commissie besloot om opnieuw een open oproep te lanceren om kunstenaars te vinden. De opdracht luidde: ‘Maak een duurzame en bespeelbare kunstinstallatie voor het Westkaaipark’. Het budget was 10.000 euro. De oproep werd eind 2022 verspreid via kunsten.be, en werd gretig opgepikt. Maar liefst 21 kunstenaars bezorgden een ontwerp. De commissie Kunst in Openbare Ruimte maakte een preselectie van twee kandidaten. Vervolgens mocht de buurt stemmen. De buurtbewoners kozen ‘Y-line’ van Studio Naan als favoriet. De volledige buurt werd uitgenodigd om het kunstwerk in te huldigen.”