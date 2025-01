Nieuw: inleverbox bij bib Ruiselede

Nu de bib van Ruiselede en Wingene zijn samengesmolten, vergroot de bib-cataloog met duizenden exemplaren. Handig is dat bib-personeel zorgt voor het transport van boeken of cd’s tussen beide bibs. Nu is er een gloednieuwe inleverbox opgedoken aan de ingang van Het Portaal (kant speelplaats) in Ruiselede.

Wie een boek of een cd heeft uitgeleend, kan die voortaan de klok rond terugbrengen, ook via de inleverbox. “Daarmee wordt de toegankelijkheid en de dienstverlening van de bib merkelijk verbeterd”, reageert schepen voor Bibliotheek Brecht Warnez.

In de uitleenpost zelf werd eveneens een nieuwe doe-het-zelf-balie geïnstalleerd. Dat is wel nodig omdat de openingsuren in bib Ruiselede beperkt zijn: maandag (16 tot 18 uur), woensdag (17 tot 19 uur) en zaterdag (10 tot 12 uur).