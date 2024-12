Nieuw conceptbeeld toont veertiende beleefzone langs Leie

De Vlaamse Waterweg heeft een nieuw conceptbeeld verspreid van de 14de beleefzone die er langs de Leie in Oeselgem zal komen.

De beleefpunten passen in de opwaardering van de Leie-as. Het 14de beleefpunt wordt een roothoek en zal in harmonie zijn met zeven andere locaties. De aanleg van de beleefzone zal samen gebeuren met de toekomstige oeverwerken. Het Seine-Schelde-programma voorziet naast het opwaarderen van de binnenvaart ook in natuurherstel en het verhogen van de recreatieve waarde van de oevers. De 14 beleefpunten tussen Deinze en Wervik zijn daar een uitvoering van. De Vlaamse Waterweg legt de beleefpunten aan.

“De gemeenten engageren zich voor het toekomstig onderhoud of bouwen verder op het concept”, legt Geert Weymels van De Vlaamse Waterweg uit. “We hebben aan de gemeente Dentergem enkele locaties in de buurt van Oeselgem voorgesteld waar een roothoek gerealiseerd zou kunnen worden. In onderling overleg is een mooie locatie gekozen. De roothoek in Oeselgem komt op de linkeroever van de Leie in het verlengde van de meander naast de Heuvelhoekstraat. Er wordt op deze locatie gezocht naar een mooi zicht op het landschap van de oude Leiemeander, de nieuwe Leie en het tussenliggende open ruimtegebied.”

Het beleefpunt in Oeselgem zal ook een roothoek zijn. Kenmerkend voor de roothoeken zijn een terracotta hoek die aansluit op of verder loopt op het jaagpad. Elke roothoek krijgt een geïntegreerde zitbank, een naamsvermelding in de betonnen structuur en een informatiepaneel met daarop uitleg over een typisch aspect van de omgeving.