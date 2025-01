Nieuw commercieel strategisch plan voor lokale economie in Poperinge

Poperinge lanceerde in 2014 een commercieel strategisch plan, waaruit onder andere de Pop.pas, Pop.kado en gratis wifi in het centrum voortkwamen. Voor het nieuwe plan krijgt dienst Ondernemen ondersteuning van een detailhandelscoach van KERNpunt.

“Het voormalige provinciaal netwerk van stedelijke ondernemerscentra vzw biedt de begeleiding gratis aan. De stad zal een jaar intensief met een coach samenwerken om een actiegericht plan te schrijven”, zegt burgemeester Christof Dejaegher.

Uit het commercieel strategisch plan van 2014 kwam de Pop.pas, Pop.kado en gratis wifi in het centrum. De Pop.pas is een spaarkaart waarmee je bij heel wat handelaars Pop.kansen kan sparen. Per dag kan je in elke deelnemende handelszaak, bij een aankoop, één Pop.kans sparen. Dankzij de gespaarde Pop.kansen maak je wekelijks kans op een Pop.kado ter waarde van 250 euro. Met de Pop.kado kan je in talrijke handels- en horecazaken in Poperinge terecht om aankopen te doen.

E-invloeden

“Het plan van 2014 hield nog geen rekening met grote e-invloeden sinds de coronacrisis, de verminderde participatie van handelsverenigingen en de komst van het verzelfstandigd agentschap. De bedoeling is om nu een beleid rond lokale economie te vormen voor deze bestuursperiode, op basis van data-analyse en gesprekken met de belangrijkste partners. Het plan moet een samenwerking worden tussen verschillende beleidsdomeinen en handelsverenigingen”, aldus Dejaegher.