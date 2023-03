Nieuw buurttuinhuis Goudwinde

De buurtbewoners van De Goudberg in Harelbeke vierden dit weekend het 5-jarig bestaan van hun buurttuin. Dat doen ze niet alleen met een receptie, maar ook met een gloednieuw tuinhuis en de inhuldiging van de nieuwe demo-site van de Harelbeekse compostmeesters.

Al vijf jaar zetten heel wat buurtbewoners op De Goudberg zich in om groenten, fruit of kruiden in de buurttuin te kweken. Daarnaast is er ook een ‘samentuin’ voorzien, waar alle tuiniers en geïnteresseerden samen kunnen tuinieren. Eigen materiaal is niet nodig, het nodige gereedschap staat in de aanpalende tuinberging. Er zijn bovendien ook kippen aanwezig.

Veertig stukjes tuin

“Er zijn momenteel veertig aparte stukjes tuin in de volledige buurttuin en die zijn allemaal toegekend aan buurtbewoners. Het bewijst dat het concept van een buurttuin aanslaat. Het is niet alleen een publieke, dichte plek om je eigen groenten of fruit te kweken, maar het is ook een locatie waar mensen samenkomen. Heel fijn om te zien”, aldus schepen van Milieu Tijs Naert (Groen).

Het tuinhuis op het terrein waaide eerder weg door hevig stormweer. Die tuinberging is nu hersteld, net op tijd voor het vijfjarige jubileum van de buurttuin. Dat is trouwens niet de enige nieuwigheid op de site, want ook de Harelbeekse compostmeesters nemen er hun intrek.

Compostmeesters

“In het najaar van 2021 verdween de demo-site van de Harelbeekse compostmeesters op het IMOG-recyclagepark in Harelbeke om plek te maken voor de uitbreiding van het park. De stad ging samen met de compostmeesters op zoek naar een alternatieve locatie en vond die in de buurttuin De Goudberg. Het is een ideale locatie om het kringloop-tuinieren in praktijk gericht in beeld te brengen”, duidt de schepen. Verder werden hier ook al KleuterDOEdels georganiseerd in samenwerking met de jeugddienst, om zo kleuters te leren tuinieren en hen een eerste indruk te geven van composteren