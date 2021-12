Nieuw buurthuis in Beveren moet er eind 2023 staan

De stad stelt binnenkort een architect aan voor de bouw van een nieuw buurthuis in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. Naast een grotere en een kleinere zaal zal ook kenniscentrum ARhus er neerstrijken met een nieuw concept. De stad hoopt dat het project eind 2023 af is.

Het stadsbestuur gaf al eind 2018 aan een nieuw buurthuis in Beveren te willen. Om dat project te realiseren, zouden de huidige bibliotheek en de polyvalente zaal verdwijnen. “Niet enkel de coronacrisis, maar ook verschillende nieuwe opportuniteiten hebben ervoor gezorgd dat de werken er nog niet zijn gestart. We hebben ons oor te luister gelegd bij de verenigingen en hebben ook onderzocht wat bijvoorbeeld de toekomst van zaal De Nieuwe Deure is”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V). Inmiddels is de kogel door de kerk. Binnenkort wordt een architect aangesteld, de stad hoopt dan ook weldra te kunnen starten met de werken en hoopt eind 2023 te kunnen landen met dit project.

ARhus

Het nieuwe buurthuis zal naast een grote polyvalente zaal met een capaciteit van 180 à 200 personen ook een kleine zaal voor een dertigtal personen hebben met daarin een leskeuken. Ook kenniscentrum ARhus strijkt er neer met een gloednieuw concept ‘Open Bib’. Ook de plaatselijke jeugdvereniging, Plus 13, die de huidige locatie gebruikt, zal in de toekomst in het buurthuis terecht kunnen. Voor de realisatie van het buurthuis voorziet de stad zowel in 2022 als in 2023 in 800.000 euro.

Verschillende investeringen

Het buurthuis in Beveren is slechts een van de vele projecten die het komende jaar op til staan. In het centrum wordt er verder gewerkt aan het nieuwe stadhuis. De stad pakt verschillende straten onder handen. Zo wordt er 2,1 miljoen uitgetrokken voor de verfraaiing van de Spanjestraat, en 1,2 miljoen voor de Arme Klarenstraat. In Beitem wordt er een nieuwe gemeenschapszaal gebouwd, in Rumbeke staat de renovatie van sporthal Onze Kinderen op til. De stad wil het winkelgebied herinrichten en voorziet een verkeersvrij gedeelte in de Ooststraat-Vlamingstraat en Jan Mahieustraat. Om de nodige aanpassingswerken te kunnen doen, wordt er 700.000 euro voorzien.