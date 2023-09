Nieuw Brugs project Modulair matcht ondernemers met leegstaande handelspanden

Stad Brugge en De Republiek lanceren, met steun van de Vlaamse overheid, de matchmaking tool Modulair. Het gaat om een verbindend netwerk tussen ondernemers, eigenaars en het beleid waarbij er slim wordt omgegaan met leegstaande ruimtes.

Ook in Brugge vormen leegstand en onderbenutting van beschikbare ruimtes, waardoor een vitaal straatbeeld wordt tegengegaan, een maatschappelijk probleem. Een probleem dat de coronacrisis de voorbije jaren nog eens extra in de verf heeft gezet. De werking Centrummanagement en de bijhorende dienst Werk & Ondernemen van Stad Brugge zetten in op het tegengaan van die leegstaand, onder meer met een jaarlijkse Business Day om potentiële investeerders en nieuwe handelszaken aan te trekken.

Daarnaast moeten ook promotie- en marketingcampagnes en shoppingevents Brugge als shoppingstad aantrekkelijk maken voor potentiële partners. Maar met de komst van Modulair worden er dus nog extra inspanningen hiervoor geleverd. Modulair zet in op matchmaking tussen ondernemers, eigenaars en het stadsbeleid waardoor slimmer omgegaan wordt met leegstaande ruimtes in de stad.

Grotere zichtbaarheid

Het is een platform dat opereert onder de vleugels van De Republiek; naast een plek van ontmoeting ook een community van zogenaamde Stadmakers die als missie maatschappelijke impact heeft. “Ondanks het feit dat de leegstand in de Brugse binnenstad met 8,3 procent in vergelijking met andere centrumsteden de laagste is, willen we toch proactief en visionair aan de slag gaan”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “Het platform Modulair is een volgende stap in het tegengaan van die leegstand in Brugge.”

Op dit platform kunnen pandeigenaars, immobiliënkantoren (die optreden voor eigenaars), organisaties en overheden ruimtes aanbieden. Op die manier krijgt hun pand meer zichtbaarheid. Ook gebruik voor kortere duur of het delen van panden behoort tot de mogelijkheden op het platform. Sinds enkele dagen kan je overigens in de winkelstraten zes leegstaande panden spoten met opvallende raamstickers; dit dus met als bedoeling om zowel het project Modulair als de panden zelf in de aandacht te plaatsen.

(PDV)