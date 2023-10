Nieuw boekenruilkastje in Lange Molenstraat in Sint-Andries

In de Lange Molenstraat in Sint-Andries, ter hoogte van huizen nr. 163-165, staat sinds kort een nieuw boekenruilkastje.

“Vier jaar geleden verhuisde ik van Sint-Pieters naar de Lange Molenstraat, en met die verhuis had ik heel wat boeken over. Ik heb toen via de Brugse Buurtoppepper het initiatief genomen om een boekenruilkastje aan te vragen”, vertelt Mieke Feijtraij.

Ruilen of terugplaatsen

“Via een boekenruilkastje kan iedereen uit de buurt een boek lenen, op voorwaarde dat je er een leuk boek voor in de plaats zet. Je kan het boek ook terugplaatsen als je het uitgelezen hebt”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Sinds de lancering van het eerste boekenruilkastje in 2014 werden ondertussen al bijna 30 kastjes geplaatst.