Nieuw bezoekerscentrum De Pulse begint vorm te krijgen

De Pulse, het bezoekerscentrum dat Natuurpunt Damme bouwt aan de Dammesteenweg, begint goed vorm te krijgen. “Tegen het einde van het jaar moet de constructie, een ecologische houtskeletbouw, wind- en waterdicht zijn”, zegt Rudy Deplae, die bij Natuurpunt de werken coördineert. “Ik hoop dat we het centrum tegen de zomer van 2025 kunnen openen.”

Een timing opstellen voor een bouwproject is nooit een evidentie. Op de algemene vergadering van Natuurpunt Damme in het jaar 2023 klonk het nog dat het de ambitie was om tegen de zomer van 2024 het bezoekerscentrum te openen. Natuurpunt kocht de hoeve met woning, stalling en bijhorende gronden al in 2019 aan met de bedoeling er een centrum te realiseren met een onthaalruimte met cafetaria, een polyvalente zaal, ruimte voor meetings en exposities en een labo voor onderzoeksprojectjes.

Maar nu begint een en ander toch vorm te krijgen. “Het gaat hier om een ecologische houtskeletbouw die wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Lag15 uit Gent. De wanden staan er en de interne indeling van de ruimtes is intussen al te zien”, aldus Rudy Deplae van Natuurpunt Damme. “Intussen zijn ook de dakwerken al goed opgeschoten. De constructie zou wind- en waterdicht moeten zijn tegen het einde van het jaar, zo beloofde de aannemer.” En daarna is het aan de vrijwilligers van Natuurpunt zelf, want enkel de ruwbouw is in handen van een gespecialiseerde aannemer. “Wij hebben maar beperkte middelen en doen dus de afwerking met vrijwilligers. Dat gaat dan onder meer om de fijnere afwerking van de buitenwanden, het realiseren van de wanden binnenin en het leggen van vloeren. Maar ook de elektriciteit doen we zelf en gelukkig heb ik daarvoor al een goed team”, gaat Rudy Deplae verder. “Maar er moet nog veel meer gebeuren en daarvoor kunnen we nog wel extra helpende handen gebruiken. Mijn ambitie is om tegen de zomer te kunnen openen.” Wie graag een handje meehelpt, kan contact opnemen via rudy.deplae@telenet.be. (PDV)