Nieuw Bevers buurthuis opent in zomer 2024 de deuren

In de deelgemeente Beveren hoopt de stad Roeselare in de zomer van 2024 een gloednieuw wijkhuis te openen. Momenteel maken de plaatselijke verenigingen gebruik van het parochiaal centrum, maar dat gebouw is helemaal op. Aan de overkant van de straat wordt het gebouw waar vroeger de bib was gehuisvest nog voor de zomer gesloopt.

Op die locatie staat nu nog een polyvalente zaal overeind waar vroeger de plaatselijke afdeling van kenniscentrum ARhus huisde. De bib is inmiddels tijdelijk ondergebracht in het voormalige bankgebouw langs de Beversesteenweg. Nog voor de zomer wordt het polyvalente gebouw gesloopt en kunnen de bouwwerken aan een nieuw wijkhuis starten.

Polyvalente zaal voor 200 personen

© Stad Roeselare

Het toekomstige wijkhuis brengt verschillende functies samen. Zo keert de bibliotheek terug en komt er een polyvalente zaal met een capaciteit van 200 personen. De zaal kan opgedeeld worden in twee ruimtes. Daarnaast worden er twee kleinere zalen gecreëerd. In een van die ruimtes komt een keuken. Het gebouw zal ook beschikken over drie overdekte buitenruimtes. Rond het nieuwe wijkhuis komt er extra groen en worden maatregelen getroffen om geluidsoverlast voor de buren te verhinderen.

Zomer 2024

Aan de bouw van het nieuwe wijkhuis hangt een stevig prijskaartje. De nieuwbouw zal zo’n 2.471.000 euro kosten. Bedoeling is dat de verenigingen en organisatoren van initiatieven vanaf de zomer van 2024 er terecht kunnen. “We verwachten dat veel Beverse verenigingen gebruik zullen maken van het wijkhuis, maar ook andere Roeselarenaars kunnen hier zeker terecht”, aldus de schepen.