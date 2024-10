“Niet laatste jaar dat mensen chrysanten bij mij kunnen kopen”: Ghislain (65) staat al 55 jaar met zijn bloemen aan het kerkhof

Van 25 naar 3 bloemenkramen: Ghislain Deschoemaeker (65) heeft de bloemenverkoop aan kerkhoven rond Allerheiligen zien kelderen. Zelf blijft hij echter volharden. “Ik heb hier al mooie momenten meegemaakt, zelfs door al het verdriet heen.”

Al meer dan een halve eeuw lang verkoopt Ghislain chrysanten langs het Sint-Janskerkhof in Kortrijk. Een familietraditie, hij ging namelijk al 10-jarige jongen al mee met zijn ouders. Daarnaast baat hij ook de bloemenzaak Deschoemaeker op de Pottelberg uit, ooit uit de grond gestampt door zijn grootvader. Het is een stiel die hij nog steeds met hart en ziel uitoefent, zelfs na talloze tegenslagen: (lees verder onder de video)

Het verhaal huist intussen in het collectief geheugen van iedereen in de regio: in 2018 dreigde zijn bloemenwinkel failliet te gaan door de wegenwerken aan de Potterberg. Mensen gelukkig maken door ze in de bloemetjes te zetten, zou niet langer deel zijn van zijn toekomst. Hevig geëmotioneerd deed Ghislain zijn verhaal in de media. Het filmpje werd in de kortste tijd massaal gedeeld, en de volgende ochtend stonden mensen al aan zijn gesloten deur om bloemen te kopen. Ook werd een gigantische steunactie op poten gezet, met als gevolg dat zijn zaak gered was. Toch bleef Ghislain niet gespaard. Op korte tijd moest hij afscheid nemen van zijn schoonzoon, zijn vriendin en zijn moeder. “Ik ben blij dat die periode eindelijk achter de rug is en ik het verlies heb kunnen verwerken. Het lot is me de afgelopen twee jaar gelukkig iets gunstiger gezind”, aldus de bloemist.

Crematie

Zelfs in de jaren die voor Ghislain zelf in teken van rouw stonden, vatte hij rond 1 november trouw post aan het oude kerkhof in Kortrijk. Al ziet dat er nu al wat anders uit dan 55 jaar geleden. “Toen ik hier begon stonden er 25 kramen, nu maar drie mee. Er komen gewoon veel minder mensen graven bezoeken, waardoor de verkoop logischerwijs is gekelderd. Jongeren zie je hier bijvoorbeeld haast niet meer, terwijl dat vroeger wel het geval was”, meent de bloemenkweker. “Het helpt zeker niet als Allerheiligen in de herfstvakantie valt, zoals nu. De jeugd gaat al graag eens op reis in een vakantie, dat laten ze niet vallen om naar het kerkhof te komen hé.”

In 2018 dreigde de bloemenwinkel van Ghislain failliet te gaan door de wegenwerken aan de Potterberg. Er werd een gigantische steunactie op poten gezet, waardoor dat zijn zaak gered was. © Archief KW

Als tweede verklaring haalt Ghislain de populariteit van crematie aan: “Heel veel mensen nemen de urnes met assen gewoon mee naar huis of laten ze verwerken in sieraden en dergelijke. Zelf heb ik de urne van Jessica (zijn vriendin, red.) ook meegenomen naar huis. Daarnaast wordt er ook steeds vaker gekozen voor uitstrooiing. Tja, dan is er geen graf om naartoe te komen en massaal bloemen bij neer te leggen hé.”

Al een week voor Allerheiligen mag Ghislain zijn kraam aan de begraafplaats openen, maar ondanks het mooie weer kende zijn verkoop een rustige start. “Mensen moeten meer werken en hebben veel andere plannen tegenwoordig”, verklaart hij het fenomeen. Toch laat de Kortrijkzaan zich niet demotiveren door die negatieve verkooptendens, in tegendeel. “Dit is zeker niet het laatste jaar dat mensen chrysanten bij mij zullen kunnen kopen aan het kerkhof”, glimlacht hij. “Doorheen al het verdriet heb ik hier al talloze mooie momenten meegemaakt. Het contact met mensen die ik elk jaar terugzie, de verhalen die sommigen spontaan vertellen over hun overleden geliefden… Dat is een grote reden waarom ik het nog steeds doe. En zal blijven doen, zolang mijn gezondheid het toelaat.”

Ook zijn bloemenzaak op de Pottelberg blijft nog steeds open, al last hij stelselmatig wat extra sluitingsdagen in “Laat het ons ‘langzaam afbouwen’ noemen”, glimlacht Ghislain. “Ik ben al 65 hé, een beetje rust tussendoor mag ook wel.” En dat is nodig, want tot slot staat hij nog steeds verschillende dagen per week voor het ochtendgloren op om zijn bloemen op markten te verkopen. “Mijn favoriete bezigheid, opnieuw door het vele sociale contact en de collega’s. Dat heb ik echt nodig, dat nemen ze mij zeker nog niet af.”