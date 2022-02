New Port Times verhuist en krijgt nieuwe invulling: “Verhaal van de Orient Express laat mij niet los ”

The New Port Times van Bert Gunst (44) verhuist van de Langestraat 64 naar de Marktstraat 29. Er is echter nog veel meer, want tegen komende zomer zal Bert Gunst zijn concept The New Port Times vernieuwd lanceren.

“We verlaten de periode van de Eerste Wereldoorlog en duiken de ontzettend boeiende periode van het Interbellum en de Art Deco- periode in. Trouwens, de jaren twintig is ook de periode van de bouw van het pand, de gevel laat je mee dromen over de boeiende wederopbouwperiode”, geeft Bert Gunst mee.

Hij is ontzettend enthousiast over de nieuwe locatie en zit boordevol plannen. “Het verhaal en de grandeur van de Orient Express laat mij niet los en daarom zal ik er, in combinatie met unieke stukken ver de geschiedenis van onze stad Nieuwpoort, een sausje Orient Express over gieten. Het hele interieur, muren, plafonds en lampen zullen een aparte touch krijgen met de art deco-invloed van die tijd. De treinbanken en de uitgewerkte bar moeten uiteraard passen in het verhaal”, geeft hij nog mee.

Er komen in de nieuwe locatie ruimere openingsuren die van de zaak een echte apero-bar moeten maken en er komen niet enkel dranken op de kaart, maar ook een aanbod tapas met een link naar het tracé van de Orient Express. De tuin wordt aangelegd met fontein en extra groen. De plannen zijn gemaakt en het ontwerp is klaar, maar uiteraard is het nog even wachten vooraleer alle aanpassingen er zijn en de zaak de deuren kan openen. “Bij de verbouwing zal toch een en ander komen kijken en het spreekt voor zich dat het nog even zal duren vooraleer we echt van start kunnen gaan”, zegt Bert. “Als alles vlotjes verloopt bij de verbouwing en de levering van de materialen voorzie ik dat een opening halfweg komende zomer haalbaar moet zijn. Het lijkt me een meerwaarde voor Nieuwpoort om naast het aanbod van restaurants opnieuw een warme zaak te starten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Stadsbier

Bert Gunst is ook eerste schepen voor CD&V van de stad Nieuwpoort. Hij is bevoegd voor dierenwelzijn, jeugd, kinderopvang, onderwijs, sport, muziekschool, kinderboerderij en de volkstuintjes. Hij bracht het stadsbier Hendrik Geeraert op de markt en was samen met Hendrik Verslype de initiatiefnemer voor het openen van de zomerbar Le Jardin in een historische stadsboerderij in Nieuwpoort.