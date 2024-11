Netwerken en kameraadschap: Sint-Elooiviering blijft feest in de ruime regio

Het blijft opvallend hoe de viering van de heilige Eligius – die tot de zesde eeuw teruggaat – toch nog elk jaar honderden mensen kan samenbrengen. Dit jaar wordt Sint-Elooi gevierd in Wildenburg, Wingene Centrum, Sint-Jan, Zwevezele, Doomkerke en Ruiselede. Hoe krijg je mensen warm voor een programma dat in decennia nauwelijks is veranderd?

Een advertentie in Wildenburg uit 1968 maakt al duidelijk waar het tijdens een Sint-Elooiviering om te doen is: de aanstelling van twee dekens, een plechtige mis, een bezoekje aan lokale cafés, een feestmaaltijd, een ‘traktaat der dekens’, de verkiezing van de volgende dekens en een ‘grote loting’. Daar is, meer dan een halve eeuw later, weinig aan veranderd. Sint-Elooi is in oorsprong de patroonheilige van de smeden, maar daar kwamen vrij snel landbouwers bij en alles waar van ver of dichtbij een hamer voor nodig was: van goudsmeden tot slotenmakers en van koetsenbouwers tot klokkenmakers. Als beschermheilige wordt hij aanbeden tegen geldgebrek, kindergeschreeuw, steenpuisten en nog een hele reeks zeer onaangename aandoeningen.

Je zou denken dat zo’n oude traditie langzaam maar zeker met uitsterven bedreigd is, maar niets is minder waar. Op de jaarlijkse vieringen komen honderden streekgenoten af. In Sint-Jan wordt het aantal dit jaar zelfs beperkt tot 400 aanwezigen. “De hamer is nog steeds een belangrijk symbool”, weet voorzitter De Jaeger. “Zo krijgen gelovigen in Wildenburg tijdens de mis een (zacht) klopje van de hamer en in Sint-Jan, Wingene Centrum en Ruiselede worden zelfs paarden en ruiters nog met een hamer gezegend.”

Mannenzaak

In Wildenburg is het feest rond Sint-Elooi op zaterdag 30 november. De twee dekens zijn loodgieter Davy Quintyn (48) en elektricien Simon Segaert (31). Opmerkelijk in onder meer Wildenburg is dat de hele viering tot 19.30 uur ‘s avonds uitsluitend een mannenzaak is. Vrouwen zijn pas welkom vanaf de avondreceptie. Traditie, weet je wel. De tombola belooft heel wat fraais, zoals helikoptervluchten, horecapakketten en huishoudtoestellen.

Ongetwijfeld de oudste Sint-Elooisgilde in onze regio is die van Wingene Centrum. “We zijn ondertussen een Koninklijke Gilde geworden, want we bestaan al 154 jaar”, weet secretaris Danny Schotte. “In 2022 hebben we nog een jubileumeditie gevierd en alle 71 toen nog levende dekens uitgenodigd.” Pastoor Bart onderstreepte toen het belang van de Sint-Elooisviering als een moment om te luisteren naar elkaar, solidair te zijn en elkaar te steunen. Wingene bezit relieken van Sint-Elooi sinds 1852. Een extra relikwie schuilt in een hamer, waarmee elk jaar paarden, auto’s en kerkgangers worden gezegend. Er rukken zelfs nog koetsen uit. Dit jaar wordt dat vrijdag 6 december. De dekens zijn aardappelkweker Jens Deschout en Marnix Devooght, zaakvoerder van een betoncentrale.

Kroegentocht

Een dag later is het de beurt aan Zwevezele en Ruiselede. “In Zwevezele is het de Landelijke Gilde die samenwerkt met Ferm om Sint-Elooi te vieren”, vertelt voorzitter Michiel Deroo. De gekozen deken heet arbeider Frederiek Deforche. De viering wordt beperkt tot een ‘traktaat’ en een avondfeest met zang en dans. Jaarlijks goed voor zo’n 150 man. “In Ruiselede wordt steeds een jonge en een oudere deken gekozen”, vertelt ondervoorzitter Christian Vertriest. “Dit jaar zijn dat de 24-jarige houtbewerker Mathias Demey en de 50-jarige verpleger Christof Descheerder. De misviering werd er vervangen door een koffietafel. Om 11 uur worden paarden en ruiters gezegend, daarna volgt er een kroegentocht en middagmaal. De vrouwen worden pas ’s avonds verwacht.

Doomkerke feest op zaterdag 14 december. Ze kiezen er één deken en dat is dit jaar timmerman Bram Serré. “Wij verwachten zo’n 200 mannen”, vertelt voorzitter Albert van Coolen. “’s Avonds zijn ook de vrouwen welkom. De zegening is net vóór de mis van 10 uur.” Een gelijkaardig scenario speelt zich af op zaterdag 21 december in Sint-Jan, met de dekens Delphine Vanhove en Benedikt Devlieghere. Daar vindt het feest plaats in zaal De Verrekijker en in aanwezigheid van ‘Het klein Muziekje’, wat dat ook moge betekenen. “’s Morgens worden zo’n twintigtal paarden en ruiters gezegend”, vertelt voorzitter Dirk Wambeke. “Dat zorgt toch wel voor een speciale sfeer.”

Wie meer informatie wil kan terecht bij de respectievelijke bestuursleden: Geert De Jaeger (0476 31 32 07 – Wildenburg) – Danny Schotte (0477 47 82 47 – Wingene Centrum) – Michiel Deroo (0496 77 93 46 Zwevezele) – Christian Vertriest (0478 49 37 24 – Ruiselede) Albert Van Colen (051 68 81 15 Doomkerke) Dirk Wambeke (0475 38 43 47 – Sint-Jan).