Neos Wingene-Zwevezele viert Nieuwjaar met marktzangers

Neos Wingene-Zwevezele vierde dit jaar Nieuwjaar met een optreden in cc De Wissel. “Vermits we de komende maanden al lezingen brengen, hebben we dit jaar de focus gelegd op volks- en marktliederen”, vertelt Neos-voorzitter Robert Vanhecke.

Marktzangers waren jarenlang de ‘nieuwsbrengers’ op markten en pleinen, bij kermissen en bedevaarten. Ze hadden het dan over vreselijke moorden, oorlogsleed, pikante liefdesverhalen, uitvindingen en sportprestaties. ‘Plakkaten’ of ‘rolprenten’ moesten het hele drama extra in de verf zetten en wie wou meezingen kocht een van de blaadjes, waarop het hele verhaal uit de doeken werd gedaan. Volkszanger Erik Wille was marktzanger van dienst, vergezeld door accordeonist Luc De Sutter. Nogal wat deuntjes konden door het Neos-publiek meegezongen worden.