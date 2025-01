Neos schenkt cheque aan goed doel

Neos overhandigde een cheque van 500 euro aan de vzw Kloen. “Het is een traditie dat we tijdens ons nieuwjaarsdiner een cheque overhandigen aan een goed doel”, legt Neosvoorzitter Jean-Pierre Deraeve uit. “Ons doel is om het werk van een aantal goede doelen ten voordele van kinderen in de kijker te plaatsen en er fondsen voor te verzamelen”, weet Geert Deraeve van Kloen. “Het gaat om het Clownshuis, dat zorgt voor digitaal contact met een clown of een huisbezoek bij een langdurig thuisblijvend ziek kind, clowns in het ziekenhuis, Muco, ter ondersteuning van kinderen met mucoviscidose, Orka, ter ondersteuning van kinderen en adolescenten met reuma en Bubble-ID, dat kinderen met primaire immuunstoornissen helpt.” (BCH/foto JCR)