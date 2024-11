Neos schenkt cheque aan De Kapstok

Neos Pittem-Egem organiseerde in Het Buurthuis een infonamiddag rond de werking van De Kapstok, die zich in Pittem bezig houdt met de zorg voor de minderbedeelden. André Maeseele werkt er al geruime tijd als vrijwilliger en kwam aan de 75 aanwezigen uit de doeken doen wat de organisatie precies doet, waar ze het voedsel halen en waarom De Kapstok zo belangrijk is. Neos besliste onder andere om de opbrengst van de namiddag volledig aan De Kapstok te schenken en was heel blij dat ze een cheque van 750 euro aan de organisatie konden schenken. (JG/foto Jan)