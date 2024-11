Nazaten van vlasser Cyriel Debruyne houden reünie

21 nakomelingen van Cyriel Debruyne hebben elkaar tijdens een gezellige reünie opnieuw ontmoet. Plaats van afspraak was het vlasbedrijf van de familie Debruyne, langs de Pittemsestraat in Ardooie. Dat werd door Cyriel en zijn echtgenote Elodie Roose in 1911 boven de doopvont gehouden en draait nog steeds op volle toeren. Initiatiefnemer was Etienne Debruyne, kleinzoon van Cyriel en ook zelf vlasser in hart en nieren. Hij trakteerde zijn familieleden op een uitgebreide rondleiding, gevolgd door een gezellig onderonsje. Cyriel Debruyne werd geboren in 1883 en overleed in 1955. (PVH/foto JM)