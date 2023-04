Natuurpunt haalt slag thuis: andere invulling van het natuurcentrum De Blankaart

Het provinciebestuur herziet zijn aanwezigheid in het centrum De Blankaart in Woumen. Aanleiding is de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum en atelier door Natuurpunt op de plaats van het aanpalende vroegere koetshuis van het kasteel.

Sinds het kasteel De Blankaart rond 1980 volledig in overheidshanden is, eerst Vlaanderen, later de provincie, huisden er tal van instanties. Eerst hadden organisaties als Samenlevingsopbouw Westhoek, RISO en het Instituut van het Archeologisch Patrimonium er hun kantoor en werking, met nog tal van veranderingen in de jaren erna. Zeker de interne staatshervorming bracht redelijk wat wijzigingen toen het kasteelgebouw van de Vlaamse naar de provinciale overheid werd overgezet en provinciale ambtenaren, met een dienstdoend directeur, er als beheerders en publieksdiensten actief werden.

Dominantie Natuurpunt

Op vandaag werken drie provincieambtenaren in het natuurcentrum, voor de rest gaat het om personeel van Natuurpunt vzw, alsook mensen van de natuurwerkgroep De Kerkuil die er kantoor houden. Maar behalve een kleiner stuk van het Blankaart-domein dat nog beheerd wordt door de afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse administratie, is ‘alles’ in het domein in handen van Natuurpunt: grote stukken van zowel het park, vijver en voorvijver en vele tientallen hectares van omliggend bos- en weidelandschap.

De voorbije maanden waren er redelijk wat spanningen en conflicten tussen de ambtenaren van de provincie en Natuurpunt-werknemers en -vrijwilligers, die niet altijd op dezelfde golflengte zaten. Met redelijk wat gefrustreerde en verhitte reacties aan Natuurpunt-zijde, onder meer op sociale media, als gevolg.

Regionaal landschap

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe spreekt nu over een gewijzigde context: “Als Natuurpunt zijn nieuwe gebouw in gebruik neemt, zullen zij hun onthaal van bezoekers en groepen volledig verplaatsen naar daar. Het evenementenaanbod zal dan integraal in hun handen komen, wat nu ook al grotendeels het geval is. Dat is hun ambitie en wij waren lang ook afhankelijk van de timing van hun nieuwbouw. De provincie zal zich verder uitsluitend focussen op een aanbod voor scholen, dat wij verder gaan verdiepen en verbreden. Het enige gevolg voor ons is minder back-office-aanwezigheid, maar onze educatoren gaan natuurlijk altijd aanwezig zijn indien nodig. Met flex-werkplekken zullen wij op de meeste werkdagen wel nog iemand aanwezig hebben.”

“De Blankaart, dat nu voor twee derde leegstaat, geraakt zo toch ruimer ingevuld”

“Komt daarbij dat het volledige personeelsbestand van het Regionaal Landschap Westhoek, 17 mensen die nu nog in de Potyze in Ieper werken, naar De Blankaart komen tegen het einde van dit jaar. We hebben een Interreg-dossier ingediend om de gelijkvloerse verdieping her in te richten tot een andere bureelinrichting en toegang voor publiek. We namen die beslissing omdat een mutatie van het Regionaal Landschap naar de Palingbeek te omslachtig en te duur uitviel.”

“En zo raakt het centrum De Blankaart, dat op dit moment toch voor twee derde leegstaat en de provincie in erfpacht heeft, straks toch ruimer ingevuld. Wij als provincie beheren op dit domein maar een zestal hectares van het domein, de rest is nu hoofdzakelijk in handen van Natuurpunt.”

Cultuurverschil

Guido Vandenbroucke reageert namens Natuurpunt: “Het huidige koetshuis of het vroegere atelier wordt binnenkort afgebroken en in het najaar starten dan de werken aan onze nieuwbouw, met beperkt horecagedeelte op de kasseien kijkend naar het park.

Er waren de voorbije tijd inderdaad wrijvingen tussen onze werking en die van de provincie; dat is het verschil in bedrijfscultuur tussen een overheidsinstelling met het strakke, hiërarchische van haar werking en Natuurpunt als voornamelijk een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn hier historisch ook al veel langer gesetteld. In feite had de provincie de ambitie om in De Blankaart een groter bezoekerscentrum te creëren, maar is er maar recent het inzicht gekomen dat dit niet mogelijk is.”