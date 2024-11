Nancy Lecomte is Looi-deken

Bij de Landelijke Gilde van het centrum is het traditie dat er elk jaar onder de leden een nieuwe Looideken wordt gekozen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Die eer was dit jaar weggelegd voor Nancy Lecomte (57) van de Verre Ginste.

Nancy is getrouwd met Dany Valcke. Zij is ook de moeder van drie kinderen en grootmoeder van twee kleinkinderen. We trokken naar de landelijke Kruisstraat, waar we hartelijk werden ontvangen. Hoewel Nancy aan de slag is als poetsvrouw, is zij naar opleiding toe eigenlijk kapster. “Ik ben iemand met groene vingers. Ik werk bijzonder graag in de tuin en zorg ervoor dat er het hele jaar door kleurige exemplaren in bloei staan. Vooral de liefde voor de natuur en de bloemen heeft ervoor gezorgd dat ik lid geworden ben van Ferm. De vereniging heeft erg aantrekkelijke activiteiten op de kalender en vooral de leuke uitstapjes neem ik er graag bij. Ofschoon ik geen boerin ben, voel ik heel veel sympathie voor de landelijke vrouwen en hun mooie activiteiten. Al vier jaar wordt erop aangedrongen dat ik me kandidaat zou stellen voor de sjerp van de Sint-Eloois-deken. Dit keer kon ik dit niet langer uitstellen en heb ik maar toegezegd.”